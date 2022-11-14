جائزتان لـ«الفجيرة للثقافة» بـ«العربي للإذاعة والتلفزيون» بالرياض

فازت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام ممثلة بإذاعة زايد للقرآن الكريم والفجيرة إف إم، بجائزتين في ختام المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الذي اختتم أمس الأول بالرياض تحت شعار «الإعلام في عالم يتشكل»، الذي يُعقد للمرة الأولى خارج بلد المقر تونس. حصلت "إذاعة زايد" على الجائزة الأولى الذهبية عن فئة البرامج الصحية ببرنامج «مع الله»، من إعداد وتقديم الدكتور حكمت زريقات وإخراج محمد صادق، كما فازت إذاعة "الفجيرة إف إم" بالجائزة الأولى الذهبية عن فئة البرامج الثقافية ببرنامج «ناي»، من إعداد وتقديم عواطف محمد وإخراج تامر العمري. وأعرب الدكتور سعيد الحمر المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام عن سعادته بالإنجاز الذي حققته إذاعتا زايد للقرآن الكريم والفجيرة إف إم. وأهدى الحمر هذا الفوز لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، مشيراً إلى دعم ورعاية وتوجيهات سموهما الدائمة والتي تؤكد تفوقنا الدائم في مثل هذه المحافل. وثمّن الحمر جهود الذين وقفوا خلف هذا الإنجاز المميز والمساهمة في نقل تجربة الإذاعتين في تقديم برامج متطورة وهادفة، ومهنئاً سعادته العاملين بالإذاعتين، داعياً إلى بذل المزيد من أجل تقديم رسالة إعلامية مميزة تعكس الصورة المشرقة لإمارة الفجيرة ودولة الإمارات. من جانبه، أكد الدكتور حكمت زريقات مدير إذاعة زايد للقرآن الكريم، أن مشاركة إذاعة زايد في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون وفوزها بالجائزة يأتي من خلال النجاحات التي حققتها الإذاعة في إعداد وتقديم البرامج المميزة وأداء رسالتها الإعلامية الهادفة والمتوازنة لنشر قيم الخير والمحبة والتسامح بين الناس. وقال محمود ربيعي مدير إذاعة الفجيرة إف إم، إن الفوز بجائزة في مثل هذه المهرجانات يعد فوزاً لكل العاملين في الإذاعة وتتويجاً لجهودهم من خلال تقديم برامج ذات محتوى هادف، ويعد حافزاً لاستمرار العمل وبذل الجهود لتقديم أفضل ما لدينا من أفكار برامجية تخدم المجتمع.