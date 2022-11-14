بعد «تويتر».. «أمازون» تعتزم تسريح 10 آلاف موظف

قالت مصادر مطلعة، الاثنين، إن شركة أمازون دوت كوم تخطط لتسريح نحو عشرة آلاف موظف في وظائف إدارية وتكنولوجية ابتداءً من هذا الأسبوع. وأشارت المصادر إلى أن تخفيضات الوظائف ستركز على وحدة الأجهزة التابعة لعملاق التجارة الإلكترونية، والتي تضم المساعد الصوتي أليكسا، بالإضافة إلى قسم البيع بالتجزئة والموارد البشرية. وأضافت أن العدد الإجمالي لعمليات التسريح لا يزال متغيراً. وسجلت الوحدة التي تضم «أليكسا» خسارة تشغيلية تزيد عن خمسة مليارات دولار سنوياً، مع تفكير «أمازون» فيما إذا كان ينبغي عليها التركيز على إضافة إمكانات جديدة عندما يستخدم العملاء الجهاز في وظائف قليلة فقط. ولم ترد الشركة بعد على طلب من «رويترز» للتعليق. وتأتي هذه الأنباء بعد أسابيع فقط من تحذير «أمازون» من تباطؤ النمو في موسم العطلات المزدحم عندما تحقق أعلى مبيعات، قائلة إن ارتفاع الأسعار حد من أموال المستهلكين والشركات، مما يقلص الإنفاق. و«أمازون» هي أحدث شركة أميركية تجري تخفيضات كبيرة في قاعدة موظفيها للاستعداد لتراجع اقتصادي محتمل. وكانت «ميتا بلاتفورزم»، الشركة الأم لـ«فيسبوك»، قالت الأسبوع الماضي، إنها ستلغي أكثر من 11 ألف وظيفة، أو 13 في المئة من قوتها العاملة، لخفض التكاليف. وتشمل الشركات الأخرى «تويتر» المملوكة إيلون ماسك و«مايكروسوفت» و«سناب».