«أسبوع دبي للتصميم».. ختام شعاره الإبداع

دبي (وام)

اختتم حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم، أمس، فعاليات أسبوع دبي للتصميم 2022 التي استمرت 6 أيام، وتضمّنت العديد من المعارض والأنشطة الإبداعية المتنوعة والجلسات الحوارية الشائقة.نجحت النسخة الثامنة من «أسبوع دبي للتصميم» - المهرجان الإبداعي الأكبر والأهم من نوعه على مستوى المنطقة - في استقطاب عشرات الآلاف من الخبراء والمتخصصين والمهتمين إلى إمارة دبي، محققةً بذلك ارتفاعاً منقطع النظير في أعداد الزوار بنسبة 56 بالمائة على أساس سنوي.

كما شهدت النسخة التاسعة من «داون تاون ديزاين» معرض التصميم الرائد على مستوى المنطقة، نمواً قوياً في أعداد الزوار بنسبة 50 بالمائة على أساس سنوي مستقطبةً نخبة من الخبراء في مجالات التصميم وصنّاع القرار والجهات الراغبة بالشراء، في خطوة تعكس التقدّم السريع الذي تشهده صناعات التصميم والإبداع في دبي ما يرسخ مكانة الإمارة وجهةً عالميةً للتصميم والإبداع.

وقد أطلق حي دبي للتصميم الشريك الاستراتيجي لأسبوع دبي للتصميم في دورته الثامنة نسخة عام 2022 من هذا الحدث البارز في 8 نوفمبر الجاري، بمشاركة 360 جهة متخصّصة في مجال التصميم، بما في ذلك أكثر من 200 علامة تجارية إقليمية ودولية، وكان من البارز مشاركة أكثر من 120 مصمماً من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي يعكس مدى تطوّر المشهد الإبداعي في إمارة دبي ودولة الإمارات.

وانطلاقاً من الموضوع الرئيسي لأسبوع دبي للتصميم هذا العام ألا وهو «التأثير عبر التصميم»، تركّزت المعارض والأعمال التركيبية والمتاجر النموذجية والجلسات الحوارية وورش العمل حول التصميم من أجل مستقبل مستدام.

ونظم حي دبي للتصميم أيضاً النسخة الثالثة من «الملتقى الإقليمي للهندسة المعمارية السنوي» بالتزامن مع أسبوع دبي للتصميم، حيث قدم مجموعة من الأعمال الهندسية التي تهدف إلى ابتكار تصاميم تسهم في بناء مستقبل مستدام، وذلك من خلال استضافة نخبة من ألمع العقول في مجال الهندسة المعمارية على الصعيدين الإقليمي والدولي.