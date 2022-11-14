«روائع الشتاء» تعود إلى «وارنر براذرز أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

تحتفي «عالم وارنر براذرز أبوظبي» بعودة فعالية روائع الشتاء المرتقبة، التي تحمل معها أكبر الاحتفالات الخاصة بموسم الشتاء، والاستعراضات المدهشة والعروض الاحتفالية والشخصيات المحبوبة، بالإضافة إلى العديد من الألعاب والمغامرات العائلية المميزة ضمن أجواء من البهجة والمرح تستمر في المدينة الترفيهية حتى 8 يناير.

ويمكن للضيوف الاستمتاع بأكبر إنتاج مسرحي يتم تقديمه مع «باغز باني» و«دافي داك» وفريق عالمي من 50 مغنياً وراقصاً ولاعباً بهلوانياً يقدمون العرض الجديد «ذا نتكواكر»، ويقدمه الثنائي المحبوب إلى جانب «لولا باني» و«تويتي» و«سيلفستر» و«تاز» و«توم آند جيري»، ليقوم كل منهم بدوره الخاص في باليه «كسارة البندق» الكلاسيكية ضمن أجواء احتفالية ولحظات مميزة. وتتميز هذه الفعالية بعروض الإسقاط الضوئي والمؤثرات الخاصة والموسيقى الاحتفالية الخاصة بموسم الشتاء، بما فيها أغنية جديدة وخاصة بهذا العرض باسم Let it Shine.

وفي منطقة «كرتون جانكشن»، سيحظى الضيوف بفرصة التقاط الصور التذكارية مع شخصية «سكوبي - دو» وطاقم «ذا ميستري إنك» وهم يرتدون ملابسهم الاحتفالية، ويستعدون لحل الألغاز خلال فعالية روائع الشتاء المذهلة. ولمزيد من المرح، يمكن للضيوف الانضمام إلى «دافي داك» في حفل دافي الراقص لهذا الموسم، حيث ستكون شخصية «دافي داك» بانتظارهم لأداء الحركات الراقصة. وفي منطقة «بيدروك» التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، تستقبل عائلة «ذا فلينستونز» الضيوف في العصر الحجري لتطلعهم على كيفية الاحتفال بفصل الشتاء بأسلوبهم الخاص.

ولقضاء أوقات فريدة من نوعها، يرحب مطعم «بيغ بيلي برغر» في منطقة «متروبوليس» بالضيوف لمشاهدة المؤدين يحتفلون مع موسيقى البوب والروك أند رول وحركات الرقص المميزة، حيث سيستمتع الضيوف بتجربة لا مثيل لها في النسخة الاحتفالية الجديدة من عرض البوب «بيغ بيلي بوب».

وعلى بعد خطوات قليلة في منطقة «غوثام سيتي» ذات الأفق الكئيب والمهجور، يمكن للضيوف التعرف على الشخصيات التي تمت إضافتها مؤخراً إلى المدينة الترفيهية، «بويزن أيفي» و«تو - فيس»، الذين سيختبئون خلف الزوايا لإضفاء لمسة شريرة على الموسم الاحتفالي، كما يمكن للضيوف التقاط صور رائعة مع «ذا جوكر» و«هارلي كوين» وهم يرتدون ملابسهم الاحتفالية الجديدة ويملؤون شوارع منطقة «غوثام سيتي» بالفوضى والجريمة، حتى تظهر شخصية «باتمان» في جنح الظلام لمحاربة المجرمين.