عروض جزيرة ياس خلال الفورمولا 1

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جزيرة ياس عن إطلاق العديد من المناطق المخصصة للمشجعين بما يشمل التجارب الترفيهية، خلال الجولة النهائية من سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي 2022. ويحظى المشجعون بفرصة مشاهدة جولة السباق النهائية والاستمتاع بمجموعة من التجارب الترفيهية في مختلف المرافق المتميزة في الجزيرة، مثل عالم فيراري أبوظبي، وملعب ياس لينكس أبوظبي، وواجهة ياس باي البحرية، وحلبة مرسى ياس، وياس مول، بالإضافة إلى الفنادق عالمية المستوى التي تحتضنها الوجهة، ومنها فنادق ياس بلازا، وفندق دبليو أبوظبي جزيرة ياس، وفندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس، وفندق وارنر براذرز أبوظبي. ويمكن لعشاق السباقات أيضاً حضور العروض الموسيقية الحصرية بعد السباق في الاتحاد بارك.

سباق عطلة نهاية الأسبوع في حلبة مرسى ياس

تستعد حلبة مرسى ياس بين 17 و20 نوفمبر لاستقبال المشجعين لحضور مجموعة من الفعاليات الاستثنائية خلال فترات النهار والمساء، وتوفر لهم باقة متنوعة من عروض المأكولات وتجارب الحياة الليلية النابضة خلال عطلة نهاية الأسبوع، بما يشمل عروض الليزر والعروض الترفيهية المباشرة، إلى جانب عروض الألعاب النارية بعد السباق للاحتفال بالفائز في سباق الفورمولا 1 لعام 2022.

تستضيف الاتحاد بارك يوم الخميس 17 نوفمبر مهرجان «يا سلام»، حيث من المقرر أن يؤدي أغنية الافتتاح الفنان ديف، مغني الراب وكاتب الأغاني والمنتج البريطاني الحائز العديد من الجوائز.

يتابع المهرجان الموسيقي فعالياته باستضافة نخبة من الموسيقيين العالميين، منهم فرقة سويديش هاوس مافيا الشهيرة عالمياً في نوع الموسيقى الإلكترونية، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالأنغام الحماسية بعد السباق اعتباراً من الساعة 8 مساءً يوم الجمعة 18 نوفمبر.

يقدم الفنان كيندريك لامار، مغني الهيب هوب اللامع والحائز على العديد من جوائز البلاتينيوم والجرامي، العرض الرئيسي من مهرجان يا سلام لما بعد السباق يوم السبت 19 نوفمبر.

يُختتم سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 لعام 2022 بعرض استثنائي لفرقة ديف ليبارد، أسطورة قاعة المشاهير والمختصة بموسيقى الروك أند رول، وذلك يوم الأحد 20 نوفمبر.

يستطيع زوار عالم فيراري أبوظبي متابعة سباق الجولات النهائية على شاشات العرض الخارجية الضخمة، والاستمتاع بالأنشطة المتنوعة المقدمة خلال سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1.

يقدم ياس مول للمشجعين فرصة الفوز بتذاكر لحضور سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 لعام 2022 في كل جولة يتسوقون خلالها. كما يمكنهم زيادة فرص ربحهم من خلال شراء الملابس الرياضية من العلامات المشاركة في المول.

تستضيف منطقة الشرق الأوسط لأول مرة رالي غامبول 3000، سباق السيارات الشهير عالمياً في دورته الثالثة والعشرين، والذي يصل إلى وجهته النهائية في جزيرة ياس. ويحظى عشاق السيارات بفرصة مشاهدة سيارات الرالي لحظة وصولهم إلى خط النهاية يوم الجمعة 18 نوفمبر بين الساعة 5 و7 مساءً، في دبليو أبوظبي جزيرة ياس، وبعد ذلك ستكون السيارات في واجهة ياس باي البحرية.