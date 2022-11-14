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قمر ناسا الاصطناعي الصغير يصل إلى مداره حول القمر

قمر ناسا الاصطناعي الصغير يصل إلى مداره حول القمر
14 نوفمبر 2022 12:14

قالت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) الأحد إنها نجحت في إرسال مركبة فضائية لا يزيد حجمها عن "فرن ميكروويف" إلى مدار حول القمر.

وأضافت ناسا أن القمر الاصطناعي، الذي أطلق عليه اختصارا "كابستون"( عمليات تكنولوجيا نظام تحديد المواقع ذاتية الحكم وتجربة الملاحة)، أكمل "مناورة أولية لدخول المدار"وأطلق نفاثات التوجيه لوضع المركبة الفضائية في المدار في وقت متأخر من يوم أمس.

وانطلق "كابستون" على متن صاروخ "روكيت لاب إلكترون" من ميناء فضائي في نيوزيلندا في يونيو الماضي.

وسيبدأ القمر الصناعي الآن في مدار "ممدود بشكل كبير" ، والذي من المفترض أن يستمر ستة أشهر. ويتبع المدار المسار الذي ستأخذه محطة البوابة الفضائية"جيت واي" المخطط لها عندما يجري تشغيلها.

وستعمل محطة البوابة الفضائية ، التي تشارك فيها وكالة الفضاء الأوروبية أيضا، كمحطة وسيطة للمهام المأهولة إلى القمر - وربما بعد ذلك تستخدم أيضا كمحطة للمهام إلى المريخ.

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المصدر: وكالات
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ناسا
القمر الاصطناعي
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