الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

فيديو لعرض جوي أميركي ينتهي بـ"كارثة"

فيديو لعرض جوي أميركي ينتهي بـ"كارثة"
15 نوفمبر 2022 02:42

لقي 6 أشخاص حتفهم في مدينة دالاس الأميركية، الأحد، جراء اصطدام طائرتين عسكريتين قديمتين في الجو أمام الحشود في معرض جوي تذكاري للحرب العالمية الثانية في المدينة.
 
وأظهر مقطع فيديو تحطم الطائرتين وسقوطهما على الأرض، واشتعال النيران بهما.

وقال القاضي كلاي جنكينز كبير المسؤولين المنتخبين في المدينة الواقعة بمقاطعة تكساس: "ستواصل السلطات العمل على التحقيق وتحديد هوية القتلى. الرجاء الدعاء لعائلاتهم ولجميع المعنيين".

وقالت إدارة الطيران الاتحادية في بيان إن طائرتين من عصر الحرب العالمية الثانية، وهما قاذفة من طراز بوينغ بي-17 فلاينغ فورتريس ومقاتلة من طراز بيل بي-63 كينغ كوبرا، اصطدمتا وتحطمتا في معرض وينغز أوفر دالاس للطيران في مطار دالاس.

وصرح هانك كوتس، الرئيس والمدير التنفيذي لجماعة سلاح الجو التذكاري التي تهدف إلى الحفاظ على طائرات الحرب العالمية الثانية، بأن عدد أفراد طاقم الطائرة بي-17 عادة ما يكون ما بين أربعة وخمسة.

وأوضح أن الطائرة بي-63 يكون بها طيار واحد ولكنه لم يذكر عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة وقت الحادث.

جدير بالذكر أن إدارة الطيران الاتحادية والمجلس الوطني لسلامة النقل، قد فتحتا تحقيقا في الحادث.

أخبار ذات صلة
ساميويل وربيرغ لـ«الاتحاد»: مشاركة الإمارات في «العشرين» تعكس مكانتها الدولية الكبيرة
الديمقراطيون يحتفلون بالفوز وسط ذهول الجمهوريين
الولايات المتحدة
تحطم طائرة
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
رئيس الدولة يفتتح جامع الشيخ زايد الكبير في مدينة سولو الإندونيسية
الإمارات
رئيس الدولة يفتتح جامع الشيخ زايد الكبير في مدينة سولو الإندونيسية
اليوم 02:47
سلطان القاسمي يعتمد موقعاً لإنشاء مركز تجاري في خورفكان
الإمارات
سلطان القاسمي يعتمد موقعاً لإنشاء مركز تجاري في خورفكان
اليوم 02:47
عبدالله بن زايد: حريصون على العمل المشترك البنّاء إقليمياً ودولياً
الإمارات
عبدالله بن زايد: حريصون على العمل المشترك البنّاء إقليمياً ودولياً
اليوم 02:47
الإمارات تدعو إلى تحفيز التدفق التجاري والاستثماري العالمي
الإمارات
الإمارات تدعو إلى تحفيز التدفق التجاري والاستثماري العالمي
اليوم 02:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©