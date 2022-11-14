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تايلور سويفت تحصد نصيب الأسد في جوائز الموسيقى الأوروبية

تايلور سويفت تحصد نصيب الأسد في جوائز الموسيقى الأوروبية
14 نوفمبر 2022 09:43

فازت مغنية البوب الأميركية تايلور سويفت بأربع جوائز في حفل توزيع جوائز إم.تي.في للموسيقي الأوروبية أمس الأحد، بما في ذلك أفضل فيديو لمدة عشر دقائق عن أغنتيها المصورة (أول تو ويل)"كل شيء على ما يرام".

وقد فازت سويفت بجائزة أفضل فنان وأفضل موسيقى بوب ​​وأفضل فيديو وأفضل فيديو طويل.

وفازت أيضا نيكي ميناج بجائزتين لأفضل أغنية وأفضل موسيقى هيب هوب وفاز منسق الأغاني الفرنسي ومنتج التسجيلات ديفيد جوتا بأفضل جائزة إلكترونية وأفضل تعاون.

وتم بث الحفل على قناة إم.تي.في من دوسلدورف في غرب ألمانيا وشهد تكريم موسيقيين من البرازيل إلى كوريا الجنوبية.

وشارك في الحفل فرقة كالوش الأوكرانية، الفائزة في مسابقة الأغنية الأوروبية لهذا العام، والتي قدمت أغنية "ستيفانيا".

وفاز نجم البوب ​​البريطاني هاري ستايلز في فئة "أفضل بث مباشر" وفازت لاليزا مانوبان المولودة في تايلاند بجائزة أفضل موسيقى كورية شعبية. وفازت فرقة بي.تي.إس الكورية الجنوبية في فئة أكبر معجبين.

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المصدر: د ب أ
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تايلور سويفت
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