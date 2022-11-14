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انطلاق مهرجان القاهرة السينمائي الـ44

انطلاق مهرجان القاهرة السينمائي الـ44
14 نوفمبر 2022 07:20

انطلقت مساء الأحد، فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44 بدار الأوبرا المصرية، وتستمر حتى 22 نوفمبر الجاري.
 
يشارك في الدورة الجديدة أفلام من 52 دولة، وسط منافسة بين 97 فيلما طويلا و18 فيلما قصيرا و10 أفلام كلاسيكية.وفق موقع سكاي نيوز عربية.

ويصل عدد العروض العالمية والدولية الأولى إلى نحو 30 عرضا، و57 عرضا ضمن العروض الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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