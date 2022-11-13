تامر عبد الحميد (أبوظبي)

تشهد أبوظبي أجندة حافلة بالفعاليات الفنية والترفيهية العائلية المُلهمة والمشوقة، التي تتيح للمقيمين والزوار من داخل الدولة وخارجها، الاستمتاع بلحظات لا تُنسى هذا الشتاء، تزامناً مع حملة «حياكم في أبوظبي: اكتشفها على طريقتك»، التي أطلقتها مؤخراً دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، لتقديم تجارب ترفيهية مُفعمة بالمرح، وتسهم في ترسيخ العاصمة الإماراتية وجهة سياحية وفنية لتنظيم أبرز الفعاليات العالمية، التي تعكس أهمية التجارب الثقافية، وتبرز العروض الاستثنائية المتنوعة.

وتحتضن العاصمة الإماراتية، على مدار 180 يوماً، حفلات موسيقية لفنانين محليين وإقليميين وعالميين، ومهرجانات فنية وثقافية مفعمة بالأصالة، وعروضاً عائلية تفاعلية حية، وحفلات غنائية وعروضاً مسرحية ممتعة.

تشمل الفعاليات الفنية المرتقبة، ضمن أجندة أبوظبي للحفلات الموسيقية الحية، حفلاً للمغني العالمي ستينج، الحائز 17 جائزة من «جرامي»، حيث يحيي حفلاً مميزاً ضمن جولته العالمية «ماي سونجز العالمية» في «اتحاد أرينا» بجزيرة ياس 27 يناير 2023، فيما يعود مغني التينور الإيطالي العالمي أندريا بوتشيلي إلى أبوظبي، لإحياء ليلة مفعمة بالموسيقى الكلاسيكية الساحرة في «اتحاد بارك» 24 نوفمبر الجاري.

«راب» و«هيب هوب»

وتستضيف أبوظبي مجموعة من الفرق الموسيقية العالمية لإحياء أمسيات تعكس التجارب الفنية للآخر، حيث أقيم المهرجان الموسيقي «أمبليفايد» على مدار 3 أيام، من 11 إلى 13 نوفمبر الجاري، في «ياس لينكس» أبوظبي، مستعرضاً إبداعات فرق موسيقية من جميع أنحاء العالم.

أما بالنسبة لعشاق موسيقى الراب والموسيقى الحضرية العالمية، فسيكون جمهور أبوظبي على موعد مع «مهرجان اللاسلكي» الذي يشهد أول ظهور له في أبوظبي 4 مارس المقبل، ويقدم من خلاله المواهب الموسيقية المحلية والعالمية إبداعاتهم المختلفة في الـ«راب» و«هيب هوب». وعلى مسرح «اتحاد أرينا»، يجتمع نخبة من نجوم الغناء ومنسقي الأغاني في الوطن العربي بجزيرة ياس، لإحياء باقة من الأمسيات الفنية التي تقام حتى 21 ديسمبر المقبل، ويشارك في إحيائها نانسي عجرم، جورج وسوف، ملحم زين، محمد خيري، وائل كفوري، أحمد سعد، بيج سام، عزيز مرقة، سيلاوي، ومنسق الأغاني أصيل.

عروض استثنائية

وتشهد أبوظبي العديد من العروض العالمية، والتي تبدأ بعرض ديزني الموسيقي «الأسد الملك» (The Lion King)، للمرة الأولى في المنطقة في جزيرة ياس

بـ«اتحاد أرينا»، إذ سيحظى الجمهور بعرض استثنائي، يجمع بين القصة الكلاسيكية الشهيرة مع العروض الموسيقية المذهلة والأزياء المميزة، وتشهد المسرحية محاكاة حركة الحيوانات المختلفة أثناء العرض باستخدام 200 دمية، والتي استغرق العمل على صناعتها 37 ألف ساعة، وتعد الـ4 زرافات من أغنية «آي جست كانت ويت تو بي كينج» هي أطول دمى في العرض، حيث يصل طولها إلى 5.5 متر، وتم تدريب بعض الممثلين على المشي باستخدام سيقان خشبية، حيث يقومان بتسلق سلم للدخول إلى الدمية وعبور المسرح، فيما تعتبر دمية الفأر الذي يعيش في نهاية كهف «سكار» أصغر الدمى بطول 12 سنتيمتراً، وخلال العرض يتم تقديم أكثر من 25 نوعاً من الحيوانات والطيور والأسماك والحشرات، بينها 39 ضبعاً و52 ثوراً برياً ضخماً، بالإضافة إلى الفيلة والفهود والظباء.

مهرجان «أم الإمارات»

يعود مهرجان «أم الإمارات» في الفترة من 9 إلى 18 ديسمبر المقبل، ليضيء كورنيش العاصمة الإماراتية بالأنشطة الترفيهية العائلية والحفلات الموسيقية ضمن 6 مناطق رئيسة، إلى جانب باقة من العروض الحية لكوكبة من الفنانين والفرق الفنية، من بينها، فرقة ميامي.

احتفاء بالسينما الهندية

تعود جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي (IIFA) 2023، إلى أبوظبي في 11 و12 فبراير المقبل في «اتحاد أرينا» للاحتفاء بالإنجازات السنوية لصناعة السينما الهندية من خلال حفل تقديم الجوائز والعروض الموسيقية والترفيهية الحية، بمشاركة نخبة من نجوم «بوليوود».

«حفلات ياسلام»

4 ليالٍ من الموسيقى العالمية، يعيشها جمهور وزوار أبوظبي ضمن المهرجان السنوي ««حفلات يا سلام ما بعد السباق» الذي ينطلق في حديقة الاتحاد، من 17 إلى 20 نوفمبر الجاري، ويتضمن سلسلة من أروع الحفلات الموسيقية، التي تتزامن مع سباق «جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1» في أبوظبي، ومن المقرر أن يحييها نخبة من الفنانين العالميين الحائزين جائزة جرامي، منهم: أعضاء فرقة «سويدش هاوس مافيا»، ونجم الراب الأميركي «كندريك لامار»، إضافة إلى عروض موسيقية تحييها مواهب عالمية، منهم: «ذا رولينج ستونز»، «برنس»، «بول مكارثي»، «إيمينيم»، «بيونسي»، و«فلورنس أند ذا ماشين».