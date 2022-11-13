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فضل ونوال يطلقان «عرب»

فضل ونوال يطلقان «عرب»
14 نوفمبر 2022 01:59

أبوظبي (الاتحاد)

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دعماً للأشقاء في دولة قطر، بمناسبة استضافتها بطولة كأس العالم لكرة القدم «قطر 2022»، تم طرح أغنية بعنوان «عرب»، شارك فيها فضل شاكر ونوال الكويتية وأحمد شيبة، وحمود الخضر وزهير بهاوي.
أغنية «عرب» من كلمات عبدالله التميمي، وألحان مشعل العروج، التوزيع والتنفيذ الموسيقي جيهون جيلكتان، مكس وماستر طارق جيران، والإشراف العام مشعل العروج.
وتعتبر الأغنية، والتي تحمل كلماتها معاني عميقة يبعثها الفنانون المشاركون بهذا العمل، تقديراً لدولة قطر التي تستضيف نهائيات كأس العالم 2022، لكون هذا الحدث العالمي المقام على أرض عربية يعد إنجازاً قومياً عربياً، خصوصاً وأن قطر قدمت نموذجاً راقياً عن الإنسان العربي أمام العالم، وعلى كل عربي أن يفخر بهذا الحدث الكروي.
«عرب» تم إطلاقها على القناة الرسمية للفنانة نوال الكويتية «يوتيوب» وعلى كافة الإذاعات والمنصات الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، وكافة المتاجر الإلكترونية.

قطر
كأس العالم
كرة القدم
فضل شاكر
نوال الكويتية
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