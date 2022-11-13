شيخة الجابري يكتب: «العين أوسع من الدار»

تستقبل مدينة العين اليوم مهرجان العين للكتاب، الذي يحفل بالعديد من الفعاليات والبرامج والأمسيات الثقافية التي اشتاقت لها العين كثيراً، هذا المعرض الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة «مركز أبوظبي للغة العربية»، يحفل برنامجه هذا العام، تحت شعار «العين أوسع لك من الدار» بالعديد الفعاليات التي تحمل البصمة الإماراتية الخالصة، وتسلط الأضواء من خلالها وبمشاركة متحدثين متخصصين على الشعر والرواية والفن والقصة وكثير من الفعاليات الثقافية المميزة.

يحتفي المهرجان في قصر المويجعي، وضمن برنامج الكلمة المغناة برموز الشعر النبطي وإرثهم من القصائد المغناة الخالدة، والتي اشتهرت محلياً وعربياً طوال العقود الماضية، وذلك عبر برنامج حافل للاحتفاء بشعراء العين الراحلين، حيث تقام في القصر طوال أيام المهرجان ليالٍ شعرية على أثر الشعراء بين الإلقاء والغناء، ومن شعراء العين المُحتفى بهم والذين يستحقون ذلك، سعيد بن هلال الظاهري، وسالم الكاس، وخليفة بن مترف، وعوشة بنت خليفة السويدي، ومحمد بن سلطان الدرمكي، وسلطان بن وقيش، وسْعيد بن مهيلة، وعتيق بن روضة الظاهري، وعبيد بن معضد، وراشد حمرعين، وسعيد بن عمير الشامسي.

وفي الإطار الاحتفالي الذي سيضيء ليالي العين بالشعر والكلمة والفن والنغم يشهد بيت محمد بن خليفة ليالي ثقافية ثرية بمحتواها الإبداعي، وذلك بالتعاون مع صالون الملتقى الثقافي، والصالون الثقافي لبيت محمد بن خليفة، حيث يشهد القصر حزمة مميزة من المحاضرات والندوات التي تسلط الضوء على الاستثمار في الشباب، وتعزيز نمو الأطفال، كما يلقي الضوء على نماذج من النساء المتطوعات، وثقافة الابتكار، والرواية وأدب الطفل والسينما، وكثير غير ذلك.

واهتم منظمو هذا الحدث الثقافي الكبير بتقديم وجبة ثقافية مركزةٍ للأطفال، حيث تقام في مكتبة زايد المركزية عدد من ورش العمل المتخصصة في الكتابة الإبداعية لقصص الأطفال، والأعمال السينمائية الموجهة لهم مع نخبة من الكتاب والأدباء الإماراتيين الذين يستضيفهم المهرجان.

إن مدينة العين وهي تستقبل مهرجانها الثقافي المكتنز بالمعرفة هذا العام تتوشح بوشاح البهحة، فهي الأرض العطشى للمطر، وها هي السماء تجود بالغيث الذي سيروي أفئدة المُغرمين بالكتاب، والثقافة، والمشتاقين لمثل هذه الفعاليات بمن يُشارك فيها من وجوهٍ تسعد العين باستضافتها في شتى المواقع بدءاً من استاد هزاع، وليس انتهاءً بأبعد نقطة في مدينة الهدوء، والحدائق الغنّاء والاستجمام، إن مدينة العين و«هَل العين» يرحبون بضيوفهم الكرام «يا مرحباً مليون ولا يسدّن والعين لكم أوسع من الدار».