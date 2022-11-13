ملكة الدنمارك 50 عاماً على العرش

كوبنهاجن (د ب أ)

شهدت العاصمة الدنماركية كوبنهاجن احتفالات بمناسبة مرور 50 عاماً على اعتلاء مارجريت الثانية عرش الدنمارك أخيراً، عقب التأجيل مرتين، بسبب الجائحة، ووفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

وهتف آلاف الدنماركيين والسياح خلال رحلة للملكة بعربة من قصر أمالينبورج عبر كوبنهاجن ابتهاجاً بالملكة الأطول جلوساً على العرش في العالم. وارتدت الملكة «82 عاماً» زياً وردياً ضارباً إلى الحمرة، ثم توقفت عند مجلس المدينة، حيث شوهدت وهي تبتسم وتلوح بيدها إلى جانب رئيسة البلدية صوفي هيستورب آندرسون.

وورثت مارجريت عرش الدنمارك بعد وفاة والدها، الملك فريدريك التاسع في يناير 1972.