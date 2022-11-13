انطلاق مهرجان «الباطنة» السينمائي

صحار (رويترز)

من داخل قلعة صحار التاريخية في سلطنة عمان انطلقت الدورة الأولى لمهرجان الباطنة السينمائي الدولي بمشاركة 38 فيلماً قصيراً بين روائي ووثائقي من 14 دولة.

تشارك في المهرجان أفلام من السعودية والبحرين والإمارات والأردن وسوريا ومصر والعراق والجزائر والمغرب وتونس وإيران وبنجلادش وموريتانيا وسلطنة عمان.

وتتوزع الأفلام على ثلاثة أقسام هي، الأفلام الروائية القصيرة وعددها 20 فيلماً، والأفلام الوثائقية القصيرة وعددها 11 فيلماً، والأفلام الوثائقية العمانية التي تدور حول (علاقة الإنسان العماني بالبحر) وعددها سبعة أفلام.