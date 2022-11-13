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ماجد المهندس يتألق في «اللوفر أبوظبي»

حفل ماجد المهندس
13 نوفمبر 2022 23:39

 أحيا الفنان ماجد المهندس حفلاً على مسرح متحف اللوفر في أبوظبي، تزامناً مع مرور 5 سنوات على افتتاحه، وتألق المهندس بتقديم باقة من أغنياته الرومانسية التي تفاعل معها الحضور، بينها أغنية «يهزك الشوق».

وأبدى المهندس إعجابه بما شاهده في الجولة التي أقامها في "اللوفر أبوظبي" قبيل انطلاق الحفل، معرباً عن فخره بوجود مثل هذا الصرح العظيم في العاصمة الإماراتية.

ووصف «اللوفر أبوظبي» بالجوهرة الإنسانية الفريدة من نوعها التي تجمع بين التقدم الثقافي والانفتاح الذي تعكسه رؤية الإمارات.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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