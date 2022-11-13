الإثنين 14 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

زرع خلايا من البنكرياس قد يغير حياة مرضى السكري

زرع خلايا من البنكرياس قد يغير حياة مرضى السكري
13 نوفمبر 2022 19:22

علاج طال انتظاره من المرضى المصابين بالسكري من النوع الأول، فبعد سنوات من التجارب، أظهرت عمليات زرع لما يُعرف بجزيرات البنكرياس، بات مسموحاً بها أخيراً من السلطات الصحية في العالم، قدرة على «تغيير حياة» المرضى.

لا تخفي فاليري رودريغيز رضاها عن النتائج «الثورية» لهذا العلاج. فقد كانت هذه المدربة المصرفية السابقة في 24 أكتوبر من طلائع المرضى في فرنسا الذين خضعوا في المركز الاستشفائي الإقليمي في ستراسبورغ (شرق)، لعملية زرع من هذا النوع في إطار الرعاية الطبية السائدة (باستثناء مشروع تجريبي أشرفت عليه هيئة التأمين الصحي).

قبل العملية، جربت رودريغيز كل العلاجات المقترحة لضبط مستوى السكر في الدم، من دون نجاح يُذكر. وتوضح هذه الأربعينية النشيطة لوكالة «فرانس برس» «كنت أعيش باستمرار مع سيف مصلت فوق رأسي».

وتضيف «ثمة الخوف من الدخول في غيبوبة بسبب انخفاض مستوى السكر في الدم: على سبيل المثال، حصل أن اضطررت لتناول كميات كبيرة من السكر خلال القيادة على الطريق السريع».

لكنها تقول إنها «عادت إلى الحياة» منذ العملية. وتوضح عشية اليوم العالمي للسكري في 14 نوفمبر «لم أعد أشهد على مثل هذه التقلبات في مستوى السكر في الدم، حالات التعب الجسدي تراجعت بشدة»، و«أشعر بأني محظوظة. هذه التقنية مذهلة».

وتقوم هذه «التقنية» على إجراء عملية زرع في البنكرياس لما يُعرف بجزيرات لانغرهانس، وهي خلايا من البنكرياس مسؤولة عن فرز الإنسولين، إثر سحبها من شخص واهب غير مصاب بالسكري وفي حالة موت سريري.

 

أخبار ذات صلة
«مبادلة للرعاية الصحية» تحتفي باليوم العالمي للسكري
«السكري».. آفة العصر والوقاية سر التعافي
المصدر: وكالات
السكري
مرض السكري
الكبد والبنكرياس
آخر الأخبار
المعاشات: التأمين الاجتماعي يمتد أثره إلى أسرة المؤمن عليه بعد وفاته
الإمارات
المعاشات: التأمين الاجتماعي يمتد أثره إلى أسرة المؤمن عليه بعد وفاته
اليوم 12:56
فنيو الطب الشرعي يعملون بعد انفجار في شارع الاستقلال المشاة في اسطنبول
عربي ودولي
تفاصيل جديدة حول انفجار إسطنبول
اليوم 12:45
محمد بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يعزيان الرئيس التركي في ضحايا التفجير الإرهابي
اليوم 12:39
«الشارقة الرياضي» يتوج بلقب كأس السفير الياباني للجودو
الرياضي
«الشارقة الرياضي» يتوج بلقب كأس السفير الياباني للجودو
اليوم 12:30
قمر ناسا الاصطناعي الصغير يصل إلى مداره حول القمر
دنيا
قمر ناسا الاصطناعي الصغير يصل إلى مداره حول القمر
اليوم 12:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©