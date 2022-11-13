السعودية: مهرجان البحر الأحمر السينمائي يعلن عن باقة من الأفلام العالمية
مهرجان البحر الأحمر السينمائي يعلن عن باقة من الأفلام العالمية
13 نوفمبر 2022 16:05
كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في السعودية، اليوم الأحد، عن الأفلام التي سيتم عرضها ضمن برنامج "اختيارات عالمية"، الذي يضم مختارات من أفضل الأفلام التي عرضتها المهرجانات السينمائية الدولية، ونالت إعجاب الجمهور بالإضافة إلى أفلام تم اختيارها من قِبل فريق المهرجان.
ووفق وكالة الأنباء السعودية ( واس) اليوم، سيتم تقديم الأفلام خلال فعاليات الدورة الثانية من المهرجان الذي سيقام بجدة في الفترة من الأول إلى 10 ديسمبر المقبل.
وأكد مدير البرنامج الدولي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي كليم أفتاب أن اختيار باقة استثنائية من أفضل الأفلام العالمية لعرضها في الدورة الثانية للمهرجان سيعزز من مشهد السينما، ويسلط الضوء على تأثير صانعي الأفلام من الجنسيات الأفريقية والآسيوية في بلدانهم، وعبر أوروبا وأمريكا الشمالية أيضاً، ويدعم المواهب الجديدة، ويعزز الاعتراف بالسينما العالمية.
وقال مدير البرنامج العربي والأفلام الكلاسيكية في المهرجان أنطوان خليفة إن المخرجين العرب سيعرضون مجموعة مميزة من القصص الأصلية التي استطاعت تحقيق نجاحات كبيرة في المهرجانات والمحافل السينمائية حول العالم. ويضم برنامج "اختيارات عالمية" 19 فيلماً من أفضل الأفلام العالمية المختارة .