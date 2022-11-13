6 إرشادات يُنصح مرضى السكري باتباعها

مرض السكري ينجم عن ارتفاع مستويات السكر في الدم نتيجة مشاكل بإنتاج الأنسولين أو عمله أو كليهما.
وقد يتسبّب هذا المرض بمضاعفات خطيرة مثل العمى، وتلف الكلى، وأمراض القلب والأوعية الدموية ،غيرها من المشكلات الصحية.
إليك بعض النصائح من اختصاصية التغذية روان نخو. وفق "CNN"
1- تناول الأطعمة الطازجة بدلاً من الأطعمة المصنّعة. 2- اختر الحبوب الكاملة بدلاً من الكربوهيدرات المكررّة، مثل الخبز الأبيض، والأرز، والمعكرونة. 3- اختر التوت، والمكسرات، والبذور كوجبات خفيفة صحية بدلاً من البسكويت والحلوى. 4- اعتمد طرق الطهي الصحية مثل الشوي، والبخار، والغليان. 5- تحرك يوميًا لمدة 30 دقيقة. 6- اشرب لترين من الماء يوميًا.