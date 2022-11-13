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لحل المشكلة المزعجة.. "واتساب" يختبر إسكات التنبيهات

تصريح من ميتا بشأن تعطل خدمة واتساب
13 نوفمبر 2022 10:09

رفع تطبيق التواصل الفوري "واتساب" أخيرا عدد المستخدمين القادرين على الانضمام إلى المجموعات من 256 إلى 1024 مستخدما، وهو أمر قد يكون مزعجا خاصة من ناحية التنبيهات.
 
وقال موقع "WABetaInfo"، الذي يتابع أخبار "واتساب" أولا بأول أن التطبيق يختبر حاليا نسخة تجريبية يجري فيها إسكات التنبيهات في المجموعات التي يزيد عدد مستخدميها على 256 مستخدما بشكل تلقائي، بمعنى أنها لن تظهر على شاشة هاتف المستخدم. وفق موقع سكاي نيوزعربية.

وتطال هذه الخدمة جميع المستخدمين، سواء أكانوا نشطين أم لا في المجموعات.

وحصل الموقع على لقطة شاشة (screenshot) تظهر ملاحظة أسفل الشاشة عند الانضمام إلى مجموعة يزيد عدد المشتركين فيها عن 256، وتقول الملاحظة إن التنبيهات سيجري إسكاتها تلقائيا في هذه المجموعة ويطرح على المستخدم الموافقة على الأمر أو رفضه.

 
وجاءت هذه الخطوة بعدما أدرك "واتساب" أن المستخدم لا يريد أن يسمع من الجميع بطريقة تغرق واجهة هاتفه بالتنبيهات على حساب أمور أخرى مثل الرسائل القصيرة والمكالمات الفائتة.

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المصدر: وكالات
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