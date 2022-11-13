الإثنين 14 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

4 تطبيقات ضارة في الهاتف.. احذفها فوراً

موضوعية
13 نوفمبر 2022 09:33

اكتشف خبراء في الأمن السيبراني، 4 تطبيقات على أندرويد مليئة بالفايروسات، وتخفي جزءاً من البرامج الضارة المعروفة باسم HiddenAds، وتمكنت هذه التطبيقات الضارة من تجاوز أنظمة الكشف على متجر «غوغل بلاي».

ويستخدم المخترقون السيبرانيون «تكتيك المماطلة» في البداية لاستدراج المستخدم إلى شعور زائف بالأمان. لذلك لن تلاحظ أي خطأ على الفور، ما يجعلك أقل ميلا للشك في التطبيق وحذفه.

ولكن بعد بضعة أيام، يبدأ التطبيق في العمل الضار، ويفتح مواقع التصيد الاحتيالي في متصفح «كروم». ووفقا لشركة Malwarebytes، التي تعمل على فحص ومكافحة البرمجيات الخبيثة، التي كشفت الحيلة الأخيرة، يتضمن أحدها محتوى للبالغين يؤدي إلى صفحات تصيد، لإخبار المستخدم بأنه تعرض إلى فايروس أو بحاجة إلى إجراء تحديث.وفق موقع عكاظ.

والأكثر إثارة للقلق، وبحسب «البيان»، أن علامات التبويب تفتح سراً في الخلفية، حتى عندما يكون جهازك مقفلا.

هناك 4 تطبيقات مرتبطة بالبلوتوث تم اكتشاف أنها تحتوي على البرامج الضارة HiddenAds، إذا كان لديك أي منها مثبتا على هاتفك، فمن الأفضل أن تقوم بحذفه على الفور. ومن المفيد أيضا تشغيل أي برنامج فحص مضاد للفايروسات مثبت على هاتفك. 


‏ Bluetooth Auto Connect-

Bluetooth App Sender-

‏Driver: Bluetooth, USB, Wi-Fi-

‏Mobile Transfer: smart switch- 

أخبار ذات صلة
تحذير لمستخدمي "أندرويد" من تهديد خطير على أجهزتهم
5 تطبيقات يمكن أن تسرق تفاصيل الحسابات البنكية.. كن حذراً
المصدر: وكالات
أندرويد
الفيروسات
التطبيقات الذكية
البلوتوث
آخر الأخبار
فنيو الطب الشرعي يعملون بعد انفجار في شارع الاستقلال المشاة في اسطنبول
عربي ودولي
تفاصيل جديدة حول انفجار إسطنبول
اليوم 12:45
محمد بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يعزيان الرئيس التركي في ضحايا التفجير الإرهابي
اليوم 12:39
«الشارقة الرياضي» يتوج بلقب كأس السفير الياباني للجودو
الرياضي
«الشارقة الرياضي» يتوج بلقب كأس السفير الياباني للجودو
اليوم 12:30
قمر ناسا الاصطناعي الصغير يصل إلى مداره حول القمر
دنيا
قمر ناسا الاصطناعي الصغير يصل إلى مداره حول القمر
اليوم 12:14
هبوط طائرة في مدينة ألمانية بعد تهديد بوجود قنبلة
عربي ودولي
هبوط طائرة في مدينة ألمانية بعد تهديد بوجود قنبلة
اليوم 12:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©