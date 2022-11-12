طائرة فضائية تعود إلى الأرض بعد رحلة دامت عامين

حطّت طائرة مسيّرة تعود للجيش الأميركي، السبت، في قاعدة "كيب كانافيرال" للقوات الجوية في ولاية فلوريدا بعدما أمضت نحو عامَين ونصف العام في المدار، حسبما أعلنت مجموعة "بوينغ" المصنعة للطائرات.

وأمضى المكوك غير المأهول، والذي قام برحلته الأولى في العام 2010، ما مجموعه أكثر من عشر سنوات في الفضاء خلال ستّ مهمات، بحسب بيان للمجموعة.

وقال جيم تشيلتون نائب رئيس شركة "بوينغ سبيس" Boeing Space التابعة للمجموعة إن المكوك "يواصل تحطيم الأرقام القياسية وتزويد بلدنا بقدرة لا مثيل لها على اختبار ودمج تقنيات فضائية جديدة بسرعة".

وأطلقت الطائرة المسيّرة، وهي من طراز "X-37B"، ضمن أقصى درجات السرية وصُمّمت للقوات الجوية الأميركية من قبل شركة "يونايتد لونش ألاينس" United Launch Alliance المشتركة بين بوينغ ولوكهيد مارتن.

ويبلغ طول الطائرة تسعة أمتار، وطول جناحيها 4,5 أمتار وتعمل بألواح شمسية.

كانت وزارة الدفاع الأميركية قد كشفت عن هدف المكوك قبل إطلاقه في أيار/مايو 2020، متحدثة عن سلسلة من التجارب العلمية.

كان الجيش الأميركي قد أوضح، حينها، أن المهمة هادفة لاختبار تفاعلات مواد معينة في الفضاء وتقييم آثار الإشعاع المحيط في الفضاء على سلسلة من البذور وتحويل إشعاعات شمسية إلى طاقة راديو-كهربائية. أخبار ذات صلة مركبة «راشد» تحصل على ترخيص لإجراء نشاط تجاري على القمر زيمبابوي تطلق أول أقمارها الاصطناعية

المصدر: آ ف ب