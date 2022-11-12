«لحظات أبوظبي» تعزِّز المشاركة المجتمعية

هناء الحمادي (أبوظبي)

تتواصل فعاليات مبادرة «لحظات أبوظبي 2022» من «ساحة خليفة» بمدينة خليفة، والتي تنظمها دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، بالتعاون مع جهات عدة في الإمارة، وتشهد لليوم الثالث العديد من الأنشطة الترفيهية وسط إقبال جماهيري كبير، وتتنوع الفعاليات والأنشطة في الساحة الممتدة على مساحة 55 ألف متر مربع، من الأراضي الخضراء الفسيحة.

تشمل الفعاليات الألعاب المطاطية والترامبولين، ولعبة الجينغا وكرة السلة ولعبة أكس والثعابين والسلالم، مع توافر منطقة خاصة للصغار، حيث يتمكن الجميع من اختبار مهاراتهم، لاسيما لعبة المتاهة المائية التي تقدّم الهدايا للجمهور، إضافة إلى عروض الفقاعات والرسم على الوجوه، وإعصار البالون وعروض سواي بوك وأليس في بلاد العجائب وعلاء الدين، وجلسات اللياقة.

ووسط ضحكات الأطفال وإقبالهم على اكتشاف المزيد من الورش التعليمية والثقافية، قالت نسيبة العامري، من مركز محمد بن راشد للتعليم الخاص، إن الورش تسلط الضوء على استخدام الألوان، وتعرّف الأطفال على طرق تنسيقها ومزجها.

حس الإبداع

وضمن ورشة تنظمها مؤسسة التنمية الأسرية في أبوظبي، ذكرت مريم الشحي أن الجميع يتسابقون للمشاركة في الفعاليات، بما فيها طباعة الألوان، والتي تنمي حس الإبداع والابتكار لدى الطفل، حيث يتم تلوين الأيادي والتيشيرتات، واللعب بالرمال بحركات فنية لتشكيل لوحات رائعة، وفي زاوية أخرى توجد مكتبة «الظبي المهيري» وتضم العديد من الكتب، حيث يتم سرد القصص للأطفال في الهواء الطلق. ومع تنوع الورش الفنية والتعليمية، يقبل الصغار على المشاركة بورشة «الفخار» ليصنعوا من الصلصال أشكالاً متنوعة عبر خطوات سهلة، تبدأ بإحداث فجوة في كرة الصلصال، ومن ثم تشكيلها حسبما يريد الطفل، وتستهدف الورشة مختلف الأعمار للتعريف بمبادئ استخدام الصلصال وتقنياته.

«الحديقة المنزلية»

وفي ورشة «الحديقة المنزلية»، يشرح المهندس عبدالله صالح العامري من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، كيفية التعامل مع الشتلات والبذور والاهتمام بها، وقال: «من خلال (لحظات أبوظبي) نحاول أن نعرّف الصغار على الزراعة المنزلية، عبر توفير التربة المناسبة والبذور المراد زراعتها في ساحة حديقة المنزل، وبعد قيام الأطفال بوضع البذور في قوالب الزراعة يمكنهم أخذها معهم للاهتمام بها في المنزل».

أشغال يدوية

ووسط بيئة مليئة بالحماس، يشارك مركز العين لرعاية وتأهيل المعاقين للمرة الأولى في «لحظات أبوظبي»، حيث تحدث عبد الباقي علي عن مشاركة المركز بمجموعة من الأشغال اليدوية ومهارة صناعة الأسلاك بأشكال مختلفة، وقال: «يقوم عدد من أصحاب الهمم بتقديم عرض حي لتشكيل الصلصال، وصنع أشكال من الأسلاك وممارسة فنون النجارة»، موضحاً أن المركز يضم أصحاب الهمم بمختلف مستوياتهم.

فرحة الأطفال

عبّر الكثير من الأطفال عن فرحتهم بالمشاركة في «لحظات أبوظبي» التي شهدت العديد من الأنشطة الترفيهية والتعليمية، حيث قال عبد العزيز، الصف الثاني بمدرسة إلياس الابتدائية: «شاركت في ورشة الرسم، وهي فرصة للتعرف على فنون جديدة، حيث اكتسبت العديد من المهارات في كيفية تنسيق الألوان ومزجها، وإبداع رسومات جميلة». كما ذكر زميله ناصر أنه استمتع بمشاركته في الأنشطة برفقة الأهل والأصدقاء، وقال إنه كان حاضراً في معظم الورش والأنشطة وسط منافسة دفعته إلى الحماس طوال الوقت.