يسرا «حمد الله على السلامة»

محمد قناوي (القاهرة)

تخوض الممثلة المصرية يسرا السباق الرمضاني المقبل بتجربة المسلسلات الكوميدية للعام الثاني على التوالي، من خلال مسلسل بعنوان «حمد الله على السلامة»، تأليف محمد ذوالفقار.

قالت يسرا «إن الأحداث تدور في إطار اجتماعي كوميدي، وحالياً يقوم المخرج عمرو عرفة بإجراء المعاينات واختيار أماكن التصوير المقرر أن يكون بداية ديسمبر المقبل، ويشارك في بطولته محمد ثروت وشيماء سيف، وأقدم في العمل شخصية سيدة تعود من الخارج بحثاً عن ميراث أبنائها».

وأضافت يسرا أنها مشغولة حالياً بتصوير دورها في فيلم «شقو»، مع عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربيني، والذي تدور أحداثه في إطار التشويق و«الأكشن»، إخراج كريم السبكي، والعمل مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ «تشاك هوجان»، وتدور أحداثه حول مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالاً إجرامية، وتقدم يسرا شخصية دكتورة.

كما انتهت يسرا من تصوير فيلم «ليلة العيد» منذ فترة، ولم يتحدد موعد نهائي لعرضه، ويشارك فيه سميحة أيوب، عبير صبري، سيد رجب، ومن تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز، ويتناول القهر الذي تتعرض له المرأة، وتدور أحداثه في يوم واحد.

وأضافت يسرا أنها انتهت مؤخراً من تصوير مسلسل «روز وليلى» مع نيللي كريم، وأحمد وفيق وأحمد بدير، ويعرض على منصة «شاهد»، تأليف كريس كول وإخراج أدريان، وتدور أحداثه في إطار الكوميديا السوداء.