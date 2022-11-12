أحمد العسم يكتب: خيارات البداية

«الخيارات قرار شخصي..

نتاج حكايات الحياة والناس»

نحتاج إلى البداية والخيارات المناسبة كصديق قريب إلى النفس للوقوف في الصورة الكاملة ملتزمين بالصف، اليوم مهم يقربنا من الوضوح والوصول إلى أهدافنا اليومية التي تأتي لنا بنتائج جيدة معززةً بالثقة، لم أحتج الكثير وأنا أتأمل نص الكتابة كي أختار عنواناً لها حتى أجتاز حيرتي في اختيار موضوع الكتابة لذا وجدتني أتجه إلى الناس في الأماكن الذين يروون الحكاية أمام الدكاكين والمقهى وصمت الجدران التي حفظت الانطباعات الطيبة عمن كانوا هنا أقوياء وصبورين، زمن استمر يشرف على زمن تاركين الجدران حارسة صبرهم شواهد «نقرؤها ككتاب كبير للحياة، اخترت أن أخرج بالشخوص التي أضعها على الأوراق من غموضها وقلقها، وأتركها تتعايش بيسر مع الحياة أقنعها بالقبول، اخترت كل شيء جيد يحيي الجسد مضاف ومضاف إليه، السر في وجودنا ونحن متجهين إلى الهدف الذي نحدده.

لم أحتج للكثير من الوقت حتى أدفع بنظرتي المراكب في الخور واصفرار الخشب إلا بتلويح من هذا المنفذ الطريق أسهل إلى البحر الواسع، اعبروا ومن هناك لا تمروا، السفن العملاقة يزدحم بها الخور يضيق بها صدر البحر، اعبروا مصحوبين بالدعاء «في حفظ الرحمن» عودة سالمة..

قلب الخور أبيض، أمان هذه اللحظة الأهم لم أحتج الوقت حتى أصف الطريق للذي يتبعني هذا الصباح، ظلي الذي أخذته ليمد رجليه على رمل الشاطئ يصل إلى الماء وأخبره بأني أكتب على رملته خواطري وأياما أعيد بها إلى الذاكرة أذكرهم له، وعنه أطوي أسامي ناكرة.

لم أحتج أكثر للوقت كي أتفق مع هدوء القلب والنظر إلى الشمس عند شروقها، والنظر إلى تجاعيد شجرة عمرها طويل وإلى تعابير رسمها الزمن خطوط تظهر الصبر، طبع هيبته وصلابته على الوجوه، بكل فخر أقف أمام هذه الشجرة الجدة التي تروي الحكاية وتعتب إذا فارقتها تقول «حبي إذا عودني على عادة.. أقول حبي جفاني»..

لم أحتج إلى صوتي في هذه الحديقة الممتلئة بالطيور وهي تتناول وجبتها الصباحية بكل سرور وامتنان للحارس الأمين الذي ينشر عاطفته دون ملل لها تغني، وهو بالرضا يهز رأسه يقبلها يستمع لها يحثها على الاستمرار، اخترت فقط تبادل النظرات معها الطيور صديقة تحبها.