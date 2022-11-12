الملياردير «الفقير»

لندن (أ ف ب)

أدت خلافات عائلية إلى حرمان ملياردير بريطاني ثمانيني يعاني الخرف من الحصول على الرعاية المناسبة، ما حملَ قاضي في محكمة بريطانية على النظر في وضعه في دار حكومية لكبار السن.

وتتعلق القضية بسريشاند هندوجا البالغ 86 عاماً، وهو الأكبر بين أفراد أغنى أسرة في بريطانيا. وتتجاوز ثروة هذه العائلة 28 مليار جنيه بحسب تصنيف «صنداي تايمز» لسنة 2022.

وأُدخِل هندوجا المصاب بالخرف المستشفى في مارس 2021، وعندما تحسنت صحته، لم توفر عائلته مكاناً لإيوائه ولم توفر له الرعاية المطلوبة رغم ثرائها الشديد ما دفع القاضي إلى التفكير في وضعه في دار حكومية لكبار السن.