بغداد تغرق في مياه الأمطار

(رويترز)

هطلت أمطار غزيرة، أمس، على العاصمة العراقية بغداد، تحولت معها معظم شوارع وميادين المدينة إلى بحيرات، فيما أظهرت صور على الشبكات الاجتماعية دخول مياه الأمطار إلى مرافق حيوية منها مستشفى النعمان بمنطقة الأعظمية.. وعرقلت المياه التي غمرت معظم المحاور المرورية حركة المارة والسيارات، وعطلت الأنشطة التجارية. ووجهت أمانة بغداد الدوائر البلدية كافة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتصريف مياه الأمطار التي هطلت بمعدل 31 ملم.. فيما أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، أن موجة الأمطار رفعت منسوب المياه في نهري دجلة والفرات.