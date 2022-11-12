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فريق يفكك أجزاء من سيارة لإنقاذ قطة

تفكيك أجزاء من سيارة لإنقاذ القطة
12 نوفمبر 2022 20:14

اضطرت قوات الإنقاذ في مدينة إيسن الألمانية، اليوم السبت، إلى تفكيك أجزاء من سيارة من أجل تحرير قطة من مقصورة المحرك.
وقالت السلطات إن القطة، المرقطة بالأبيض والأسود، اختبأت خلف الغطاء السفلي للمحرك، ولم تستطع الخروج.
سمع أصحاب السيارة مواء القطة وأبلغوا قوات الإنقاذ.
رفعت السيارة برافعات هوائية ودعمت بالسقالات، ونزع منها الإطار الأمامي الأيمن وأجزاء من منطقة صندوق العجلة.
وقال بيان لقوات الإنقاذ إن القطة حُررت في نهاية المطاف وهربت مسرعة من مقصورة المحرك وهي تصدر مواء يعبر عن الضجر.
كان المارة تمكنوا من قبل من التقاط صور لها ومشاركتها عبر شبكة الإنترنت حتى يعرف أصحابها أين كانت.
وأخيرا، تم تجميع أجزاء السيارة مرة أخرى.

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