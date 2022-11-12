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وفاة رجل عاش 18 عاماً في مطار وألهم المخرج سبيلبرغ

مهران كريمي ناصري بجانبه ملصق الفيلم
12 نوفمبر 2022 19:31

توفي  اليوم السبت، مهران كريمي ناصري الرجل الذي عاش أكثر من 18 عاماً في مطار رواسي-شارل ديغول في العاصمة الفرنسية باريس، وألهم المخرج ستيفن سبيلبرغ في فيلمه "مبنى الركاب" (The Terminal)، حسب مصادر في المطار.

وقال مصدر إن الرجل، البالغ من العمر 77 عاما، مات موتاً طبيعياً في المبنى 2F قبل وقت قصير من ظهر السبت.

وأضاف المصدر أنه بعدما أنفق جزءاً كبيراً من الأموال، التي حصل عليها نظير الفيلم، عاد إلى المطار قبل عدّة أسابيع. وتمّ العثور على عدّة آلاف من اليوروهات معه.

أقام الرجل في المطار بعد رحلة طويلة، للبحث عن والدته، ذهب خلالها إلى لندن وبرلين وأمستردام.

في كلّ مرّة، كانت السلطات تطرده لعدم قدرته على تقديم أوراقه.

في العام 1999، حصل على صفة لاجئ في فرنسا وتصريح إقامة.

وبات معروفاً في رواسي لدى موظّفي المطار كما تحوّل إلى شخصيّة رمزية، لاسيما أنه كان موضوع العديد من التقارير التلفزيونية والإذاعية، الفرنسية والأجنبية، قبل أن تُنقل قصته إلى السينما.

في عام 2004، أدّى توم هانكس دوره في فيلم "مبنى الركاب" للمخرج ستيفن سبيلبرغ. بعد الفيلم، عاش في نزل في باريس.

المصدر: آ ف ب
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