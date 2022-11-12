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الرضاعة الطبيعية.. حصانة للأم والطفل

أم مع رضيعها
12 نوفمبر 2022 19:12

لكبيرة التونسي (أبوظبي)
توفر الرضاعة الطبيعية العناصر الغذائية الأساسية والمتزنة لنمو الرضيع، حيث تُكسب الطفل منذ الساعات الأولى لولادته المناعة المكتسبة وتزوده بالعناصر المهمة لنموه. 
نجوى بوعيد، مستشارة الرضاعة الطبيعية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية بالشراكة مع مايو كلينك، تقدم عدة حقائق عن الرضاعة الطبيعية، أهمها:
- يجب الحفاظ على نظام غذائي متوازن.
- تشعر العديد من الأمهات بعدم الراحة خلال الأيام الأولى بعد الولادة، ولكن مع اتخاذ الوضعية المناسبة وإمساك الطفل بالشكل الصحيح يمكن تجنب تقرح والتهاب الحلمات. 
- إذا واجهت الأم صعوبات في الرضاعة الطبيعية، يمكن طلب المساعدة من استشاري الرضاعة أو غيره من المختصين للتغلب على هذه المشكلة. 
- عادة ما يكون بإمكان الأم إرضاع طفلها حتى لو كانت مريضة. 
- يجب على الأم الحصول على العلاجات المناسبة وأخذ قسط من الراحة وتناول الأطعمة والمشروبات بشكل جيد. 
- في كثير من الحالات، تنتقل الأجسام المضادة التي يصنعها جسم الأم لمقاومة المرض إلى الطفل لبناء دفاعاته الخاصة.
- الحلمات لا تخلو من بكتيريا جيدة تساعد الأطفال على بناء أجهزة مناعية قوية طوال حياتهم. 
- تشير الدراسات إلى أن الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية يصبحون أكثر استقلالية في حياتهم مستقبلًا.
- الرضاعة الطبيعية حتى عامين مفيدة للأمهات والأطفال على حد سواء.

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