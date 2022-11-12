الأحد 13 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

بايدن يخلط بين اسمي دولتين للمرة الثانية

بايدن يقف إلى جانب رئيس وزراء كمبوديا هون سين في اجتماع آسيان
12 نوفمبر 2022 18:53

خلط الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم السبت، بين كولومبيا وكمبوديا حيث يوجد للمشاركة في قمة جنوب شرق آسيا.

وقال بايدن، لدى افتتاحه قمة رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) في بنوم بنه، إلى جانب رئيس وزراء كمبوديا هون سين، "أودّ أن أشكر رئيس الوزراء على قيادة كولومبيا في رئاسة آسيان".

وكان بايدن يشير إلى هون سين رئيس وزراء كمبوديا الذي يرأس في الوقت الحالي آسيان، الكتلة الإقليمية التي تضم عشر دول.

كان بايدن قد وقع في زلة لسان مماثلة وهو يتحدث إلى الصحفيين خلال مغادرته البيت الأبيض للسفر إلى آسيا.

وقال للصحفيين إنه "يتوجه إلى كولومبيا" قبل أن يصحّح خطأه سريعاً، مضيفاً "أريد أن أقول كمبوديا".

وسبق أن وقع بايدن مرات عدة في التباس من هذا القبيل منذ تبوئه منصب الرئاسة الأميركية.

أخبار ذات صلة
قضايا عالمية على طاولة «آسيان» بحضور بايدن
بايدن يتعهد بتعزيز العلاقات مع دول «آسيان»
المصدر: آ ف ب
كمبوديا
جو بايدن
آخر الأخبار
شما بنت سلطان أول استشارية بمجلس «مركز المفاوضات»
الإمارات
شما بنت سلطان أول استشارية بمجلس «مركز المفاوضات»
اليوم 01:41
تفعيل «صندوق المناخ الأخضر»
الإمارات
تفعيل «صندوق المناخ الأخضر»
اليوم 01:41
الجفاف وندرة الأمطار من أبرز التحديات التي تواجه القارة الأفريقية (رويترز)
الإمارات
هل تتحقق مطالب أفريقيا في مواجهة تغير المناخ؟
اليوم 01:41
حاكمة طوكيو: الإمارات لديها إمكانيات وكوادر تؤهلها لإنجاح قمة المناخ القادمة
الإمارات
حاكمة طوكيو: الإمارات لديها إمكانيات وكوادر تؤهلها لإنجاح قمة المناخ القادمة
اليوم 01:41
مركز المسرعات الحكومية: الإمارات ملتزمة بالتحرك الفعال لمواجهة تحديات التغير المناخي
الإمارات
مركز المسرعات الحكومية: الإمارات ملتزمة بالتحرك الفعال لمواجهة تحديات التغير المناخي
اليوم 01:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©