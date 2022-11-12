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بايدن يخلط بين اسمي دولتين للمرة الثانية
بايدن يقف إلى جانب رئيس وزراء كمبوديا هون سين في اجتماع آسيان
12 نوفمبر 2022 18:53
خلط الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم السبت، بين كولومبيا وكمبوديا حيث يوجد للمشاركة في قمة جنوب شرق آسيا.
وقال بايدن، لدى افتتاحه قمة رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) في بنوم بنه، إلى جانب رئيس وزراء كمبوديا هون سين، "أودّ أن أشكر رئيس الوزراء على قيادة كولومبيا في رئاسة آسيان".
وكان بايدن يشير إلى هون سين رئيس وزراء كمبوديا الذي يرأس في الوقت الحالي آسيان، الكتلة الإقليمية التي تضم عشر دول.
كان بايدن قد وقع في زلة لسان مماثلة وهو يتحدث إلى الصحفيين خلال مغادرته البيت الأبيض للسفر إلى آسيا.
وقال للصحفيين إنه "يتوجه إلى كولومبيا" قبل أن يصحّح خطأه سريعاً، مضيفاً "أريد أن أقول كمبوديا".
وسبق أن وقع بايدن مرات عدة في التباس من هذا القبيل منذ تبوئه منصب الرئاسة الأميركية.
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المصدر: آ ف ب
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