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كأنه كائن أسطوري..  رصد صورة مذهلة من منطقة نائية في «درب التبانة»

كأنه كائن أسطوري..  رصد صورة مذهلة من منطقة نائية في «درب التبانة»
12 نوفمبر 2022 16:35

تمكن تلسكوب رصد الفضاء الأوروبي من التقاط صورة مذهلة لمنطقة تشنأ فيها النجوم داخل مجرة درب التبانة على بعد 2500 سنة ضوئية من كوكب الأرض.
 
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الصورة الملتقطة بالمرصد، وفي وقت سابق من العام الجاري، تظهر المنطقة المعروفة بـ"سديم الكوز" وهي شبيهة بكائن أسطوري في حالة وقوف.

وهذه المنطقة المعروفة بـ"سديم الكوز"،؛ مؤلفة من الهيدروجين، وهي جزء من منطقة تسمى NGC 2264"، تم اكتشافها لأول مر من قبل عالم الفلك وليام هيرشيل في أواخر القرن الثامن عشر.

وتحصل عملية النشوء الكبرى في هذه النقطة، عندما تقوم نجوم زرقاء لامعة وحديثة التشكل، بإرسال رياح شمسية وإشاعات فوق بنفسجية قوية، الأمر الذي يؤدي إلى تفجير مواد في المحيطة بها.

ويشرح المرصد أن السديم يتخذ شكله الطولي، عندما يندفع الغاز والغبار بعيدا عن النجوم الوليدة، وهذه العملية هي التي تفرز ما يسمى سديم الكوز.

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وسبق لعلماء الفلك أن عرضوا الكثير من المعلومات بشأن السديم، لكن الصورة الحديثة قدمت صورة مذهلة.

وقام المرصد بنشر صورة السديم بمناسبة الذكرى الستين لإطلاقه من أجل إنجاز مهام فلكية.

وفي الخامس من أكتوبر 1962، وقعت خمس دول اتفاقية من أجل إقامة المرصد، بينما أصبح اليوم يحظى بدعم 16 دولة عضوا، إلى جانب شركاء استراتيجيين آخرين.

المصدر: وكالات
درب التبانة
كوكب الأرض
كوكب المريخ
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