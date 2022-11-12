الأحد 13 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

الصين تطلق مركبة شحن لنقل إمدادات إلى محطة الفضاء الجديدة

الصين تطلق مركبة شحن لنقل إمدادات إلى محطة الفضاء الجديدة
12 نوفمبر 2022 10:37

أرسلت الصين اليوم السبت سفينة فضاء أخرى إلى الفضاء حاملة إمدادات لمحطتها الفضائية الجديدة.

وانطلق الصاروخ "لونج مارش 7" حاملا سفينة الشحن (تيانتشو5-) (السفينة السماوية) من ميناء وينشانج الفضائي في جزيرة هاينان جنوب الصين اليوم السبت.

وتعد الشحنة جزءا من الإعدادات لاتخاذ خطوة تاريخية في برنامج الفضاء الصيني، وهي أول تغيير للطاقم في الفضاء.

أخبار ذات صلة
السيارات الكهربائية «الصينية» تتفوق على «الأوروبية»
أميركا تعتزم التعاون مع آسيان ضد الشحن والصيد غير القانونيين

ومن المتوقع نقل ثلاثة رواد فضاء إضافيين بنهاية الشهر الجاري للإقامة مع زملائهم تشين دونج وليو يانج وكاي زوزهي في محطة الفضاء التي اكتملت مؤخرا.

ومن المقرر أن يعود طاقم المحطة الحالي إلى الأرض في ديسمبر. وتعد السفينة تيانتشو 5، المهمة العاشرة لبناء محطة الفضاء وتزويدها بالإمدادات.

المصدر: د ب أ
الصين
آخر الأخبار
شما بنت سلطان أول استشارية بمجلس «مركز المفاوضات»
الإمارات
شما بنت سلطان أول استشارية بمجلس «مركز المفاوضات»
اليوم 01:41
تفعيل «صندوق المناخ الأخضر»
الإمارات
تفعيل «صندوق المناخ الأخضر»
اليوم 01:41
الجفاف وندرة الأمطار من أبرز التحديات التي تواجه القارة الأفريقية (رويترز)
الإمارات
هل تتحقق مطالب أفريقيا في مواجهة تغير المناخ؟
اليوم 01:41
حاكمة طوكيو: الإمارات لديها إمكانيات وكوادر تؤهلها لإنجاح قمة المناخ القادمة
الإمارات
حاكمة طوكيو: الإمارات لديها إمكانيات وكوادر تؤهلها لإنجاح قمة المناخ القادمة
اليوم 01:41
مركز المسرعات الحكومية: الإمارات ملتزمة بالتحرك الفعال لمواجهة تحديات التغير المناخي
الإمارات
مركز المسرعات الحكومية: الإمارات ملتزمة بالتحرك الفعال لمواجهة تحديات التغير المناخي
اليوم 01:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©