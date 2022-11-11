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ألمانيا تضبط كمية كبيرة من مادة مخدرة

الشرطة الألمانية تعرض المخدرات المضبوطة
11 نوفمبر 2022 23:46

كشف المحققون الألمان عن ضبط أكبر كمية من مخدر «الكريستال ميث»، حيث ضبطت شرطة المخدرات في زينسهايم شمال ولاية بادن فورتمبيرج حوالي 200 كيلوجرام من الميثافيتامين.

بعد أكثر من عام من التحقيقات، تمت عملية الضبط يوم الحادي عشر من أكتوبر الماضي، كما قالت الشرطة والادعاء العام خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة.

يقدر المحققون القيمة السوقية للعقاقير المضبوطة بين 15 و20 مليون يورو.

وقالت جهات التحقيق: إن العقاقير المخدرة، القادمة من المكسيك، كانت مخبأة داخل مكبس هيدروليكي بوزن 24 طنا تم تعديله خصيصا لنقل الميثامفيتامين عالي النقاء.

وذكرت السلطات أن اثنين من المشتبه فيهم، يبلغان من العمر 34 و33 عاما، كانا يعتزمان تسلم البضائع في ساحة متجر للوازم «الشيشة» في بلدة زينسهايم عندما ضبطهما المحققون متلبسين بالجريمة.

يعتبر «الميثامفيتامين الكريستالي» المنتج صناعيا شكلا بلوريا من الميثامفيتامين، والذي يعد بدوره تعديلا للأمفيتامين المنبه.

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