اكتشاف آلية تحسّن فعالية عقار لعلاج السرطان

أظهرت دراسة جديدة أن إعطاء نصف جرعة من دواء تجريبي للسرطان، يجعل الجزيء أكثر أمانًا وفعالية. كان العلماء في كلية الطب بجامعة واشنطن يبحثون عن طرق لتحسين عقار واعد لعلاج السرطان يسمى "Neo-2/15". تم إنشاء هذا البروتين لتقليد وظيفة الانترلوكين-2 (Interleukin-2)، وهو جزيء طبيعي يمكنه تنشيط الخلايا المناعية لمحاربة العدوى والسرطان. بينما يمكن استخدام الانترلوكين-2 لعلاج بعض أنواع السرطان، فإن هذا العلاج يسبب أيضًا آثارًا جانبية سامة لدى المرضى. صمم العلماء عقار Neo-2/15 ليكون "نسخة أفضل" من الانترلوكين-2، بحيث يتم تقليل تلك الآثار الجانبية. لزيادة تحسين العقار Neo-2/15، قام فريق بقيادة ألفريدو كيجانو-روبيو، طالب الدراسات العليا في الهندسة الحيوية بتشريح الجزيء. عند تقطيعه بالطريقة الصحيحة، لم تظهر أجزاء الدواء الناتجة أي نشاط مفيد أو آثار جانبية غير مرغوب فيها. ومع ذلك، عندما تتم إعادة تجميع الأجزاء على سطح الخلايا السرطانية، يمكن استعادة فعالية الدواء. اختبر الفريق الطريقة الجديدة لتقديم الدواء على فئران مصابة بالسرطان. كما هو متوقع، لم تظهر شظايا الدواء الفردية أي نشاط مضاد للأورام. ومع ذلك، عندما تم إعطاء كلتا الشظيتين بالجرعة الصحيحة، حققت بعض الحيوانات تقليصا كاملا للورم دون أي آثار سامة. لم يكن هذا هو الحال بالنسبة للفئران المعالجة بـ"الانترلوكين-2" أو Neo-2/15 السليم، والذي بالرغم من فعاليته يمكن أن يظهر سمية جهازية إذا أعطي بجرعات عالية. وقال كويجانو روبيو: "من خلال التحكم في متى وأين تصبح الأدوية نشطة في الجسم، قد نتمكن من إنشاء علاجات أكثر أمانًا وفعالية للسرطان". نُشرت الدراسة في مجلة "Nature Biotechnology".