أمازون: مُسيّرة لتوصيل الطلبات تحت المطر

واشنطن (د ب أ)

كشفت شركة أمازون الأميركية للتسوق عبر الإنترنت، النقاب، عن طائرة من دون طيار (مُسيرة) جديدة ذات حجم أصغر لتوصيل الطلبات، تحدث ضوضاء أقل، ويمكنها التحليق وسط الأمطار الخفيفة، وذلك في أحدث محاولة لإطلاق المشروع الذي يتم تطويره منذ فترة طويلة والذي واجه مشكلات. قضت الشركة حوالي عشر سنوات لتحقيق رؤية مؤسسها جيف بيزوس بتشغيل طائرات مُسيرة تعمل ذاتياً، وتستطيع تسليم صندوق يبلغ وزنه أقل من 5 أرطال، في مدة قصيرة، تصل إلى 30 دقيقة من تقديم العميل طلبه. وتدخل المُسيّرات الجديدة، الخدمة عام 2024.