السبت 12 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

أمازون: مُسيّرة لتوصيل الطلبات تحت المطر

أمازون: مُسيّرة لتوصيل الطلبات تحت المطر
12 نوفمبر 2022 00:48

واشنطن (د ب أ) 

أخبار ذات صلة
أمازون تخسر تريليون دولار من قيمتها
مدبرة منزل سابقة تقاضي مؤسس أمازون

كشفت شركة أمازون الأميركية للتسوق عبر الإنترنت، النقاب، عن طائرة من دون طيار (مُسيرة) جديدة ذات حجم أصغر لتوصيل الطلبات، تحدث ضوضاء أقل، ويمكنها التحليق وسط الأمطار الخفيفة، وذلك في أحدث محاولة لإطلاق  المشروع الذي يتم تطويره منذ فترة طويلة والذي واجه مشكلات. قضت الشركة حوالي عشر سنوات لتحقيق رؤية مؤسسها جيف بيزوس بتشغيل طائرات مُسيرة تعمل ذاتياً، وتستطيع تسليم صندوق يبلغ وزنه أقل من 5 أرطال، في مدة قصيرة، تصل إلى 30 دقيقة من تقديم العميل طلبه. وتدخل المُسيّرات الجديدة، الخدمة عام 2024.

شركة أمازون
أمازون
طائرة بدون طيار
خدمات التوصيل
آخر الأخبار
6 ملايين درهم جوائز كأس حائل للصقور
الرياضي
6 ملايين درهم جوائز كأس حائل للصقور
اليوم 13:23
«تيفو» مهدي علي.. «لمسة وفاء» تزين «ثلاثية الفرسان»
الرياضي
«تيفو» مهدي علي.. «لمسة وفاء» تزين «ثلاثية الفرسان»
اليوم 13:00
اليابان والصين تعملان لترتيب محادثات بين كيشيدا وشي
عربي ودولي
اليابان والصين تعملان لترتيب محادثات بين كيشيدا وشي
اليوم 12:46
كأس اليد بين الشارقة والجزيرة
الرياضي
كأس اليد بين الشارقة والجزيرة
اليوم 12:30
زلزال بقوة 6.9 درجة يقع قبالة فيجي
عربي ودولي
زلزال بقوة 6.9 درجة يقع قبالة فيجي
اليوم 12:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©