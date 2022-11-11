اكتشاف أكبر جزء من حطام «تشالنجر»

بعد 37 عاماً على تحطمه، أعلن مركز كينيدي للفضاء، التابع لوكالة الفضاء الأميركية «ناسا» العثور على جزء كبير من حطام مكوك الفضاء «تشالنجر»، مطموراً بالرمال بقاع المحيط الأطلسي.

وقال مايكل سيانيلي، مدير وكالة ناسا والمسؤول عن حطام المكوكين المفقودين «تشالنجر» و«كولومبيا»: «الجزء الذي تم العثور عليه أحد أكبر قطع «تشالنجر» التي تم العثور عليها على الإطلاق.

ورصد غواصون في طاقم فيلم وثائقي تلفزيوني جزء المكوك لأول مرة في مارس الماضي. وتحققت وكالة ناسا أخيراً من خلال المقطع المصور من أنه بالفعل جزء من المكوك.