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ماكرون يطلق «مختبراً» لحماية الأطفال على الإنترنت

ماكرون يطلق «مختبراً» لحماية الأطفال على الإنترنت
12 نوفمبر 2022 00:32

باريس (أ ف ب) 

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أطلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس «مختبر حماية الطفولة على الإنترنت»، في مبادرة تجمع سلسلة لاعبين دوليين في المجال، ودعا مالك «تويتر» الجديد إيلون ماسك إلى الانضمام لهذه الجهود.
وكتب الرئيس الفرنسي عبر «تويتر» بالإنجليزية: «إيلون ماسك، هل سيحمي الطائر الأزرق أطفالنا؟»، في إشارة إلى شعار الشبكة الشهيرة.. وأضاف ماكرون على «تويتر» إثر إطلاق المبادرة: «إلى جميع المتطوعين: انضموا إلينا».
ويضم المختبر منصات ومنظمات غير حكومية وهيئات ناظمة، وستكون مهمته معالجة تبعات التعرض المتزايد للقصّر للمواد الإباحية والمضايقات والعنف عبر الإنترنت.

إيمانويل ماكرون
تويتر
حماية الأطفال
فرنسا
الإنترنت
إيلون ماسك
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