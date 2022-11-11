«دبي للتصميم».. لمسات إبداعية وتنوع حرفي

خولة علي (دبي)

يتواصل أسبوع دبي للتصميم مع معارض فنية مصاحبة منحت زخماً ووفرة وتنوعاً في التصاميم والمعروضات الإبداعية، ومنه سوق حي دبي للتصميم الذي يشارك فيه 100 من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لمجموعة من المصممين والمبدعين الذين قدموا أعمالاً فنية ومنتجات حرفية مميزة وفريدة تظهر مدى تأثير الفن في التعاطي مع مختلف الخامات، ويحولها إلى قطع فنية ذات قيمة، وعلى مقربة من مبنى (D3)، تتوزع الأكشاك في صفوف متراصة ومتباينة في معروضاتها، بألوانها وخاماتها وفكرتها، ما يظهر مدى تنافس أصحاب المشاريع من المصممين في إبراز أعمالهم التي تعكس التنوع الإبداعي.

من المشاريع المشاركة في سوق حي دبي للتصميم، منتجات شمعية صممت بحرفية للمصممة ريم دمشقية التي تتمتع بخلفية فنية، ووجدت في عالم صناعة الشموع مساحة للإبداع وتقديم منتج بمميزات عالية، فمن لحظة شغفها بإنتاج الشموع إلى فكرة تطويرها وتقديمها بطريقة مختلفة ومبتكرة، فكل شمعة منها مستوحاة من الأماكن واللحظات السعيدة التي تكشف عنها الفنانة عند تصميم أعمالها، مستخدمة شموع الصويا الطبيعي التي سرعان ما تضيف الدفء والأناقة في ردهات المنزل.

إبداعات فريدة

ومن شغف حب جمع الحصى من شواطئ أنحاء العالم خلال الرحلات والإجازات، جاءت فكرة كل من الأختين «أليس وباسيل» في استغلال تلك القطع من الحصى البحري التي تتميز بشكلها وملمسها الفريد، وصياغتها في إبداعات فريدة من نوعها، واستغلالها بطريقة مفيدة من خلال صناعة أزرار بها، ورغبتهم أيضاً في إحداث فرق في حياة الآخرين من خلال التبرع بجزء من هذا المشروع للأطفال الذين يعانون آثار الفقر في بعض المجتمعات المتفرقة في العالم، فاستخدام الخامات المتوافرة والقطع المهملة بطريقة مبتكرة، يخلق فرصاً وظيفية أكثر ومجالات واسعة للإبداع.

فنون ورسم

ومن رحلة الأعمال الحرفية إلى عالم الفنون والرسم، حيث شارك الفنان والمصمم لوردي غريب مهارته الفنية في رسم أعمال فنية عن طريق وضع القلم على الورق وعدم تركه حتى تنتهي القطعة أو العمل وفقاً للإطار والشكل والمساحة المحدد له، مع التركيز على جوهر الأشياء، وهي تمثل الطريقة التي يرى بها العالم في سطر واحد من خلال هذه التقنية، حيث رسم أعمالاً فنية على مختلف أنواع الأسطح منها التحف والجدران وغيرها الكثير.

حرف قديمة

وتسعى الفنانة جمانة سوكار إلى إحياء الحرف القديمة والحفاظ عليها من خلال تمكين المرأة من العمل من منزلها، وتشجيعها لتقديم قطع فريدة مصنوعة يدوياً كالمنحوتات المصنوعة من الأخشاب والصدف وغيرها من الفنون التقليدية القديمة، كما تسعى أيضاً إلى إنجاز قطع فنية خالدة تعكس مهارة الحرفيين الأوائل وتعبر عن الفنون العربية القديمة، لتكون حاضرة ولها قيمتها وجمالها بجانب الفنون العصرية، وهذه خطوة مهمة لاستمرارية هذه الحرف ونقلها عبر الأجيال. كما تتوزع أيضاً مجموعة مختلفة من الأعمال الحرفية منها صناعة الفخار بتصاميمها المختلفة، ومنتجات وتصاميم تكشف عن تنوع الأفكار الإبداعية الذي يحظى به السوق، في أسبوع دبي التصميم.