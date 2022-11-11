عساف و«آبو» يتألقان في حفل تتويج أبطال «تحدي القراءة»

دبي (الاتحاد)

شهد الحفل الختامي لتحدي القراءة العربي، أمس الأول، إطلاق عملين فنيين عربيين جديدين لكل من الفنان محمد عساف والفنان «آبو»، دعماً لأبطال المسابقة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربية، وتشجيعاً لثقافة القراءة والحرص المستمر على التحصيل العلمي واكتساب المعرفة.

توّج الحفل الختامي لتحدي القراءة العربي الذي تم إطلاق العملين الفنيين الجديدين فيه، بطل الموسم السادس من التحدي، وبطل الجاليات، والمشرف المتميز، والمدرسة المتميزة، على مسرح أوبرا دبي، بحضور أكثر من 2.000 شخصية.

وجرى عرض العملين الفنيين لأول مرة في الحفل الختامي تكريماً لأبطال تحدي القراءة العربي على مسرح «أوبرا دبي»، ودعماً لأكثر من 22 مليون طالب وطالبة شاركوا من 44 دولة في الموسم السادس من المبادرة القرائية.

«اقرأ» لعساف

وقدّم محمد عساف أغنية «اقرأ» التي تحتفي بالقراءة كمكوّن للشخصية والهوية ومحرك للتقدم وبناء الحضارة، تقديراً للرحلة الملهمة لنجوم تحدي القراءة العربي الذي قارب العدد الإجمالي للمشاركين في دوراته الست 79 مليون طالب وطالبة من مختلف أنحاء العالم.

وكتب كلمات أغنية «اقرأ» التي أدّاها عسّاف للمرة الأولى على مسرح أوبرا دبي في حفل تتويج أبطال تحدي القراءة العربي، الشاعر الكبير كريم العراقي، ومن ألحان وإشراف وتنفيذ الموسيقار فهد الناصر، وتوزيع عبدالله العماني.

«القراية نور»

وقدّم الفنان «آبو» عمله الفني الجديد بعنوان «القراية نور» في دبي، خصيصاً لتكريم أبطال تحدي القراءة العربي، وتشجيع الأطفال والشباب على الاستفادة من القراءة في حياتهم اليومية وبناء مستقبلهم ومستقبل مجتمعاتهم، وقد شارك «آبو» أداء الأغنية الطفل مصطفى قدّورة، ليشكّلا معاً ثنائياً مميزاً، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان الموسيقار محمد يحيى.

تكريم الأبطال

سجّل الحفل الختامي في دبي فوز الطفلة شام محمد البكور من سوريا بلقب تحدي القراءة العربي، وندى السطري من بلجيكا بلقب بطلة الجاليات، ونور محمد الجبور من الأردن بلقب «المشرف المتميز»، ومدرسة «المختار جازوليت» من المغرب بلقب «المدرسة المتميزة».

لوحة على الرمال لوجوه الأبطال

شهد ساحل دبي إنجاز لوحة عملاقة مرسومة على الرمال لوجوه أبطال تحدي القراءة العربي الذين شاركوا على مستوى دولهم في التظاهرة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربية، والتي شارك فيها 22.27 مليون طالب وطالبة من 44 دولة. حظي نجوم الدورة السادسة من تحدي القراءة العربي بفرصة مشاهدة اللوحة العملاقة، التي تصوّر وجوههم بدقة متناهية في صورة جماعية، من منظور عمودي من الأعلى بعد صعودهم على متن المنطاد الذي خصصه تحدي القراءة العربي لهم، حيث حلّق فوق اللوحة التي تم رسمها على رمال جزيرة من «جزر العالم» قبالة ساحل دبي.