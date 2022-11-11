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«يوم العازبين» يشعل المبيعات في الصين

موظفون بفرزون الطرود للتسليم في يوم العازبين
11 نوفمبر 2022 21:41

تشهد الصين، اليوم الجمعة، تخفيضات كبيرة على السلع لمناسبة «يوم العازبين» الذي ينفق خلاله المستهلكون مليارات الدولارات سنوياً.

منذ أكثر من عقد، يشهد يوم 11 نوفمبر من كل عام في الصين سيلا من الخصومات عبر مواقع التجارة الإلكترونية، في حدث أطلقته أساساً سنة 2009 مجموعة عملاقة في موقعيها للتسوق عبر الإنترنت وحذت حذوها به منصات منافسة.

يُسمى الحادي عشر من نوفمبر من كل عام «يوم العازبين» نظراً إلى تكرار الرقم واحد في هذا التاريخ (11/11).

خلافا للنسخ الأولى التي لم تكن تستمر سوى 24 ساعة وتثير حماسة كبيرة، باتت تخفيضات يوم العازبين تمتد أسابيع عدة وتبلغ ذروتها في اليومين الأخيرين قبل تاريخ الحدث.

فبين الثامنة من مساء الخميس والثانية بعد ظهر الجمعة، بلغت مبيعات متاجر «علي بابا» الإلكترونية وموقع «جي دي دوت كوم» 262 مليار يوان (36,84 مليار دولار أميركي)، وفق تقديرات لشركة «سينتون».

ويقول فنسان ماريون، الخبير في مجال التكنولوجيا، إن مواقع الإنترنت حالياً «تزخر بالعروض طوال الوقت».

ويشير إلى أن «الصينيين باتوا يستهلكون أقل لكن بنوعية أفضل»، من خلال شراء منتجات بجودة أعلى، فيما يفضل جزء منهم الاستهلاك بطريقة «مسؤولة».

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المصدر: آ ف ب
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