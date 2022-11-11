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يسرا اللوزي مع «جروب الماميز»

يسرا اللوزي
12 نوفمبر 2022 00:38

محمد قناوي (القاهرة) 

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انضمت يسرا اللوزي إلى أسرة فيلم «جروب الماميز» الذي انطلق تصويره مؤخراً، ويشارك في بطولته ريم مصطفى، روبي، بيومي فؤاد، محمد ثروت، دارين حداد، محمود حافظ، ووائل فرج، ومن تأليف غادة عبد العال وإيهاب بليبل، وإخراج عمرو صلاح.
قالت يسرا إنها توجد على شاشة رمضان المقبل من خلال مسلسلين، الأول الجزء الثالث من «المدّاح» والذي يحمل اسم «أسطورة العشق»، بطولة حمادة هلال، خالد زكي، ومحمد رياض، ورانيا فريد شوقي، وهبة مجدي، وحنان سليمان، تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج، والمسلسل الثاني «جميلة» مع ريهام حجاج، تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.
وكشفت اللوزي عن أسباب غيابها عن الساحة الفنية واعتذارها عن أكثر من عمل طوال عام كامل، لانشغالها مع عائلتها بعد وفاة والدها، وأن معظم الأعمال التي عرضت عليها غير مناسبة، وارتباطها بمواعيد طبية مع ابنتها.
يذكر أن آخر أعمال يسرا حكاية «بالورقة والقلم» من الموسم الثاني لمسلسل «إلا أنا» في أغسطس 2021، مع نور محمود، علي الطيب، وإخراج محمد بكير.

يسرا اللوزي
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