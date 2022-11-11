السبت 12 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

د. شريف عرفة يكتب: التطبّع.. يغلب الطبع!

د. شريف عرفة يكتب: التطبّع.. يغلب الطبع!
12 نوفمبر 2022 00:31

قال القدماء: «من شب على شيء شاب عليه».. وأن «الطبع يغلب التطبع».. وأنشد الشاعر إن «طباع الفتى ليست تشيب بشيبه».. فما مدى دقة هذا الكلام؟ هل «ذيل الكلب لا ينعدل» أبداً؟ هل نحن عاجزون عن التغيير حقاً وتظل خصالنا كما هي مهما حاولنا؟
حتى وقت قريب، كان يسود اعتقاد بين علماء النفس بأن سمات الشخصية تتمتع بقدر عظيم من الثبات والجمود لدرجة تصل إلى رسوخ الأسباب الوراثية التي لا يد للإنسان فيها.. فالانطوائي يظل منعزلاً، والاجتماعي يفضل الصحبة والمناسبات.. وقد ترى في هذا الرأي وجاهة إذا نظرت إلى أطفالك الذين لم تصقلهم الحياة بعد وتلاحظ أن لكل منهم شخصية مختلفة عن الآخر.. الحقيقة أن الاستعداد الوراثي له دور واضح لا يمكن إنكاره..
لكن الجديد، أن الحكاية لا تنتهي عند هذا الحد.
مؤخراً، بدأت دراسات علم نفس الشخصية تتحدث عن فكرة غير معتادة.. وهي أن في الإمكان تغيير أنماط الشخصية الرئيسة الخمسة «الانبساطية، العصبية، الوفاق، التنظيم، الانفتاح».. قد يكون هذا صعباً وقد يستغرق وقتاً لكنه يحدث.. لا يحتاج إلا إلى مثابرة ورغبة صادقة كي تجد شخصيتك وتفضيلاتك تتغير تدريجياً حتى تكتسب طبيعة ثانية!
كيف ذلك؟ الطريقة الأكثر شيوعاً في هذه الأبحاث هي ممارسة ما يطلق عليه التحدي اليومي.. أي أن تلزم نفسك كل يوم بالقيام بتصرف يعبر عن الشخصية التي تريد اكتسابها، وأن تواصل ممارسة ذلك لعدة شهور، وستجد أن التوقف عن هذا السلوك سيترك فراغاً في نفسك لن تستطيع ملئه إلا بمعاودة التصرف بشخصيتك الجديدة! مثال ذلك أن تجبر نفسك على تفاعلات اجتماعية جديدة لو كنت انطوائياً، أو تغيير وتجديد شيء لو كنت تكره التجديد.. بل إنهم وجدوا أن ممارسة التعاطف مع الآخرين يومياً، يقوّم بدرجة ما من الشخصيات المظلمة «السايكوباتية، الميكافيللية، النرجسية»!
كي تصدق أن تغيير الشخصية ممكن، تأمل معي هذه الدراسة التي نشرت للتو في دورية بلوس وان.. حيث وجد باحثون أن اجتياز محنة «كوفيد» ترك فينا أثراً عميقاً.. فحسب هذه الدراسة التي أجرتها البروفيسور أنجيلينا سوتين وزملاؤها من جامعة فلوريدا ستيت، وتضمنت أكثر من 7000 مشارك من الولايات المتحدة، فإن الناس - بعد فترات العزل المنزلي والعمل عن بُعد والتباعد، أصبحوا أقل اجتماعية، وأقل انفتاحاً على الجديد، وأقل لطفاً.. وكأنهم تعودوا على الجفاء والتباعد من قلة التفاعلات الاجتماعية!
يبدو أن التطبع يغلب الطبع أحياناً.. فالتغيير ممكن بدليل أننا جميعاً تغيرنا.

أخبار ذات صلة
للفن.. فوائد صحية
د. شريف عرفة يكتب: مثابرة المثابرة!
شريف عرفة
آخر الأخبار
6 ملايين درهم جوائز كأس حائل للصقور
الرياضي
6 ملايين درهم جوائز كأس حائل للصقور
اليوم 13:23
«تيفو» مهدي علي.. «لمسة وفاء» تزين «ثلاثية الفرسان»
الرياضي
«تيفو» مهدي علي.. «لمسة وفاء» تزين «ثلاثية الفرسان»
اليوم 13:00
اليابان والصين تعملان لترتيب محادثات بين كيشيدا وشي
عربي ودولي
اليابان والصين تعملان لترتيب محادثات بين كيشيدا وشي
اليوم 12:46
كأس اليد بين الشارقة والجزيرة
الرياضي
كأس اليد بين الشارقة والجزيرة
اليوم 12:30
زلزال بقوة 6.9 درجة يقع قبالة فيجي
عربي ودولي
زلزال بقوة 6.9 درجة يقع قبالة فيجي
اليوم 12:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©