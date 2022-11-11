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فوائد لا تحصى للاستيقاظ مبكراً

فوائد لا تحصى للاستيقاظ مبكراً
11 نوفمبر 2022 16:31

يفضل الكثير من الناس السهر خلال الليل والاستغراق في النوم خلال النهار، بالرغم من أن الكثير من الأبحاث أكدت أهمية النوم والاستيقاظ في أوقات مبكرة، وذلك لأن الكثير منهم لا يعرفون كيف يغيرون عادات نومهم.
 
ويتمتع من يستيقظون مبكرا بالعديد من الفوائد، أبرزها أن لديهم عادات أكل وصحة بدنية وعقلية أفضل.

ومن خلال تطبيق بعض التغييرات على نمط الحياة، يصبح بمقدور الشخص تغيير عادات نومه والاستيقاظ مبكرا بكل نشاط، ومن بينها:  

روتين النوم

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  • من المهم أن يكون لديك عادات ليلية تقوم بها قبل الذهاب إلى السرير استعدادا للنوم. حاول تطبيقها يوميا قدر الإمكان وفي وقت مبكر.
  • تساعد تمارين التأمل والاسترخاء على النوم بشكل أسرع.

استخدم الإضاءة

  • من أكثر الأشياء التي يمكنك القيام بها للتحكم في توقيت استيقاظك، هي تعرضك للضوء.
  • بدلا من استخدام الستائر القاتمة، دع الضوء يدخل إلى غرفتك واستيقظ بشكل طبيعي.
  • يمكنك أيضا استخدام ضوء الغرفة لإيقاظك.
  • يذكر أن هناك أجهزة إضاءة يمكن ضبطها لتعمل تلقائيا في توقيت معين، لذا يمكن استخدامها لتضيء غرفتك في الصباح الباكر وتساعدك على الاستيقاظ.

غيّر وقت نومك تدريجيا

  • تغيير وقت نومك ليس بالأمر السهل، ومن غير الواقعي محاولة تغييره بمقدار ساعات بشكل مفاجئ.
  • من الأسهل تغيير الوقت الذي تنام فيه عادة بحوالي 20 دقيقة كل ليلة، بمعنى أن تذهب إلى سريرك أبكر بـ20 دقيقة كل ليلة وصولا إلى الوقت المثالي الذي ترغب به، وفق ما ذكرت موقع "سي نت".

لا تحضر هاتفك إلى السرير

  • عندما لا نستطيع النوم، فإننا نتصفح وسائل التواصل الاجتماعي أو نلعب على هواتفنا بينما ننتظر حتى نتعب.
  • مع ذلك، يمكن للضوء الأزرق من هواتفنا أن يمنع إنتاج الميلاتونين في الجسم، الذي يساعد على النوم.
المصدر: وكالات
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