«دبي للثقافة» تستحضر ذكرى سفير الفنّ محمد الجناحي



دبي (الاتحاد)



احتفاءً بالإبداع وصناعه، وتكريماً لذكرى سفراء الفن الإماراتي الذين تركوا إرثاً خالداً من الأعمال الفنية، وتقديراً لعطاءاتهم، تعقد هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» حلقة جديدة من برنامج «راحلون باقون»، تضيء فيه على أبرز المحطات الإبداعية للفنان الراحل محمد الجناحي، أول سفير للفنّ الإماراتي إلى دول الخليج ومصر والأردن وسوريا بمشاركاته وأدواره الدرامية الخالدة، وذلك يوم 14 نوفمبر الجاري في متحف الاتحاد.تُعقد الجلسة بإدارة الكاتبة صالحة عبيد، ضمن برنامج متكامل يشتمل على كلمة رئيسة للدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في الهيئة، يؤكد فيها على أهمية الاحتفاء بالقامات الأدبية والثقافية والفنية المحلية، وترسيخ قيمة التقدير المجتمعي لمساهماتهم في إثراء الحراك الإبداعي، تليها ندوة تضم الفنانة سميرة أحمد، والفنان سعيد سالم، لتسليط الضوء على أبرز محطات الفنان الراحل ومسيرته المليئة بالإنجازات التي امتدت منذ الستينيات وحتى وافته المنيّة عام 2008، كما يضم البرنامج فقرات متنوعة تضيء على إنجازات الفنان والكاتب الراحل، إضافةً إلى عروض مرئية، وفقرة الحكواتي من تقديم عبدالناصر محمد، ومعرض البورتريه والمقطوعات الموسيقية وغيرها.

وأشار محمد الحبسي إلى أهمية الدور الذي يلعبه برنامج «راحلون باقون» في تعزيز التلاحم الاجتماعي، وإثراء معارف الأجيال الجديدة بنماذج ملهمة من الشخصيات المحلية المبدعة، وقال «تُواصل (دبي للثقافة) جهودها المستمرة في الاحتفاء بالشخصيات الأدبيّة الإماراتيّة التي أسهمت في تعزيز الحراك الثقافي والفني والأدبي الإبداعي في دبي والإمارات، وفي الحلقة الجديدة هذه نقدّم قامة فنيّة وأدبيّة رفيعة، كان لها حضور قوي في عالم الفنّ، فالجناحي تميّز بكونه فنّاناً متعدد المواهب، في التأليف والتمثيل والإخراج، ويعد أحد رواد الحركة الفنّية في الدولة، كما لا يزال صدى صوته حاضراً يتردد في الكواليس والاستوديوهات وزوايا الإذاعة، ولم يكن يبرح تلك الأماكن إلّا بإنجاز فّني متميّز يشهد له الجمهور به، سواء على خشبة المسرح أو على الشاشة الصغيرة أو من وراء الميكروفون».ويشار إلى أنّ الفنان الراحل محمد الجناحي ولد عام 1940م، ووافته المنيّة عن عُمر 68 عاماً في 20 يونيو 2008، وانطلق منذ الستينيات بالدراما الإذاعية كتابة وإخراجاً وتمثيلاً، ثمّ اتجه إلى الدراما التلفزيونية، ونال الشهرة مبكّرًا عبر المسلسل التلفزيوني الشهير (شحفان)، مع جيل فنّي تميّز بعطائه، أمثال الفنان سلطان الشاعر، وأحمد منقوش، وسعيد النعيمي، وسعيد بن عفصان، وعبدالله المناعي، ورزيقة الطارش، ومحمد ياسين، وإبراهيم البردان، وجمعة الحلاوي، وغيرهم الكثير.

دخل الجناحي الفنّ بالمصادفة، عن طريق مشاركته في أول عمل مسرحي، إذ كان هذا العمل من تنظيم النادي الأهلي بمناسبة أول عيد جلوس للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان عام 1967، وزادت فرصته حين انتقل من ديوان الحاكم إلى وزارة الإعلام وخاصّة في مجال الإذاعة، فقد عمل في البداية في المكتبة الإذاعية، ثمّ قدّم مع زميله محمد صوان برامج وفقرات خليجية.

كان الجناحي رمزاً من رموز التأسيس في الفنّ الإماراتي، استطاع أن يربط بين الواقع المحلّي والفنّ العالمي من خلال دأبه على القراءة، وهو فنان يجيد التمثيل بالدارجة والفصحى في آن واحد، ويجمع بين المسرح والتلفزيون والإذاعة والسينما، ومن طرائف الجناحي أنّه كان يصطحب أولاده الأربعة إلى التلفزيون، ليقوموا ببعض الأدوار الفنّية معه، إذ وجدهم حلًّا لمشكلة عدم وجود ممثّلين يقومون بهذه الأدوار، ويعدّ من الرعيل الأول في الفنّ الإماراتي، ومن الذين أسّسوا تاريخ الحركة الفنّية في الإمارات، وقد تعلّمت على يده أجيال متعدّدة من الفنّانين الإماراتيين.