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فرصة لن تتكرر..قرية إسبانية للبيع بسعر لا يصدق

فرصة لن تتكرر..قرية إسبانية للبيع بسعر لا يصدق
11 نوفمبر 2022 15:37

قد يجد الحالمون بالعيش في الأرياف بإعلان إحدى الشركات العقارية في إسبانيا فرصة مميزة تتيح امتلاك قرية كاملة مقابل 259 ألف دولار أميركي.
 
وتقع قرية سالتو دي كاسترو في شمال غرب إسبانيا، على الحدود مع البرتغال، في مقاطعة زامورا، وعلى بعد 3 ساعات بالسيارة من العاصمة مدريد.

وتضم القرية حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، 44 منزلا وفندقا وكنيسة ومدرسة ومسبحا، ومجموعة ثكنات كانت تستخدم لإيواء الحرس المدني الإسباني.

ولا يعيش في القرية المعروضة للبيع أي شخص، منذ أكثر من 3 عقود.

وكان مالك القرية قد اشتراها في بداية العقد الأول من القرن الحالي بهدف تحويلها إلى منطقة سياحية، إلا أن الأزمات الاقتصادية التي مرت بها منطقة اليورو حالت دون نجاح مخططه.

  • فرصة لن تتكرر..قرية إسبانية للبيع بسعر لا يصدق
    فرصة لن تتكرر..قرية إسبانية للبيع بسعر لا يصدق

 

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ووفق روني رودريفيز، من شركة "رويال إنفست"، التي تمثل المالك، فإن "حلمه كان بناء فندق هنا، ولكن المشروع تجمد، ومع ذلك فإنه لا يزال يتمنى تحقيق ذلك".

ويقول المالك، وهو في الثمانينات من العمر، على موقع أيديليستا العقاري: "قررت البيع لأنني أعيش في المدينة، ولا أستطيع الإقامة في القرية".

ولقي العرض اهتمام 50 ألف زائر منذ أن عرضت القرية للبيع بهذا السعر الأسبوع الماضي، وأبدى 300 شخص رغبتهم في الشراء.

الجدير بالذكر أن القرية بنيت من قبل شركة توليد الكهرباء Iberduero لإيواء أسر العمال الذين بنوا الخزان المياه بالمنطقة القريبة من سالتو دي كاسترو، منذ أوائل الخمسينيات، لكن السكان تركوها بعد اكتمال بنائها، وهُجرت كليا في أواخر الثمانينيات.

ويطلق على المنطقة المحيطة بالقرية ما أصبح يعرف باسم "إسبانيا الفارغة"، وهي مناطق ريفية قليلة السكان تفتقر إلى العديد من الخدمات الموجودة في البلدات والمدن الكبرى.

وعرضت القرية للبيع سابقا مقابل 6.5 مليون يورو، إلا أن عدم اهتمام مشترين وتضرر بعض المباني جعل السعر ينخفض ليصبح مقاربا لذلك الذي يعادل ثمن شراء شقة من غرفة نوم واحدة في المناطق الراقية في مدريد أو برشلونة.

المصدر: وكالات
إسبانيا
مدريد
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