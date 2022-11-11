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"تويتر" تعيد خدمة مهمة جداً لحسابات الشركات

"تويتر" تعيد خدمة مهمة جداً للحسابات الشركات
11 نوفمبر 2022 15:17

أعادت شركة "تويتر" الشارات "الرسمية" للحسابات البارزة، لمكافحة مشكلة متزايدة ، تتمثل في انتحال المستخدمين علامات تجارية كبرى.

وظهرت الشارة الرمادية مرة أخرى، أسفل ملفات الشركات ووسائل إعلام رئيسية، اليوم الجمعة، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة .

وكانت علامة التعريف قد تم طرحها في وقت سابق من هذا الأسبوع، قبل أن يتم إلغاؤها.

وتكافح شركة "تويتر" ضد حسابات لمحتالين، منذ أن سمحت الشركة لدافعي قيمة الاشتراكات ، بالحصول على علامات زرقاء ، تم التحقق منها.

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وذكر مركز الدعم لـ"تويتر" اليوم الجمعة "لمكافحة الانتحال، أضفنا تصنيفا/رسميا/ لبعض الحسابات".

ومن جهة أخرى تراقب هيئة تنظيمية أميركية "بقلق عميق"الأحداث في تويتر، وذلك بعد أنباء عن استقالة كبار مسؤولي الخصوصية والامتثال في منصة التواصل الاجتماعي.

وقالت لجنة التجارة الاتحادية الأميركية، في بيان صدر أمس الخميس، إن المالك الجديد إيلون ماسك "ليس فوق القانون".

وقالت الهيئة التنظيمية "لا يوجد رئيس تنفيذي أو شركة فوق القانون، ويجب على الشركات اتباع الاتفاق الذي تم توقيعه معنا". وأضافت أن لجنة التجارة الاتحادية لديها "أدوات جديدة لضمان الامتثال، ونحن على استعداد لاستخدامها".

 

المصدر: د ب أ
تويتر
إيلون ماسك
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