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«ليجولاند دبي» يحتفي باليوم الوطني

«ليجولاند دبي» يحتفي باليوم الوطني
11 نوفمبر 2022 14:22

أبوظبي (الاتحاد)
تستعد «ليجولاند دبي» بكامل طاقتها للترحيب بكل العائلات بالدولة للمشاركة في احتفالات اليوم الوطني ال 51 لدولة الإمارات والمقامة بالحديقة الترفيهية والتي ستتضمن الكثير من المغامرات الممتعة من 25 نوفمبر وحتى 4 ديسمبر، منها فعالية «بناء أكبر مجسم في العالم لعلم الإمارات بمكعبات ليجو» ومغامرة «البحث عن الكنز لدولة الإمارات».
وسيشارك الصغار بموكب استعراض شخصيات ليجولاند المحببة وبالتقاط الصور التذكارية عند «مجسم شارة النصر» والذي تم بناؤه بأكثر من 100 ألف مكعب ليجو، إضافة إلى الاستمتاع بالوجبات الشهية وبالحلوى المميزة والتي تقدم حصرياً خلال فترة الاحتفال.
وتدعو «ليجولاند دبي» الجميع للمشاركة في بناء أكبر مجسم في العالم لعلم الإمارات بمكعبات ليجو وذلك في المدينة المصغرة حيث يوجد العديد من المعالم السياحية، تم بناؤها بأكثر من 20 مليون قطعة ليجو. وتؤدي العائلات دوراً مهماً في بناء العلم الضخم وبناء مجسم ليجو مصغر وتركيبه على المجسم الضخم للمساهمة في بلورة الشكل النهائي للعلم حيث يبلغ ارتفاع المجسم عند اكتماله 3 أمتار وعرضه 6 أمتار وسيتم تكوينه بوساطة 20 ألف من مجسمات ليجو ما يجعله أكبر مجسّم في العالم لعلم الإمارات العربية المتحدة بمكعبات ليجو. ويمكن للصغار المشاركة في مغامرة ليجو جديدة «البحث عن الكنز» في أنحاء الحديقة وحل غموض الجملة السرية من خلال البحث عن الأدلة المتفرقة وفك شفرتها بمساعدة مكتشف الأحرف وورقة الحلول.

 

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