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6 فوائد مدهشة للقيلولة

6 فوائد مدهشة للقيلولة
11 نوفمبر 2022 12:31

يتراوح طول القيلولة التي تعيد النشاط إلى الجسم بين 20 و25 دقيقة، والمهم أن تصل إلى الغفوة والنوم بضع دقائق، ويُنصح بأن تبدأ قبل الثانية ظهراً.

ووفق دراسة شملت أكثر من 3600 شخص، لوحظ أن الذين نالوا قيلولة مرة أو مرتين في الأسبوع أقل عرضةً للإصابة بالنوبة القلبية، والسكتة الدماغية، مقارنة مع الذين لم يحصلوا على القيلولة، ويُعتقد أن السبب خفض مستوى هرمون التوتر، وبيّنت تجربة أن القيلولة تساعد على إعادة الحيوية لجهاز المناعة، وفي هذه التجربة حرم المشاركون من النوم أكثر من ساعتين ليلاً، ومنح نصفهم فرصة قيلولة بنصف ساعة خلال النهار، وتبيّن أن مناعة الذين ناموا في القيلولة في وضع أفضل، وقد بيّنت تجارب أيضاً وفق دراسة نشرتها مجلة «سليب» أنها تساعد الدماغ على تنشيط مهارات التعلم وحل المشاكل. 


تزيد قدرات الذاكرة

تنشيط مهارات التعلم

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ترفع مناعة الجسم

تقلل الإصابة بالنوبة القلبية

تقلل التعرض للسكتة

تخفض نسب التوتر 

 

المصدر: وكالات
النوم
القيلولة
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