3 مطاعم تحوز نجمة «ميشلان أبوظبي» في نسخته الأولى

أبوظبي (الاتحاد)

شهدت أبوظبي أمس حدثاً استثنائياً في فندق قصر الإمارات، حيث أعلن دليل ميشلان أبوظبي 2023 في نسخته الأولى عن اختياره 42 مطعماً في العاصمة، حيث حصلت 3 مطاعم على نجمة ميشلان واحدة لاستخدام مكونات عالية الجودة، وحصلت 4 مطاعم على تصنيف Bib Gourmand لتقديم مأكولات جيدة بأسعار معتدلة.

ومن بين 42 مطعماً تم إدراجها في النسخة الأولى من دليل ميشلان أبوظبي، تم منح نجمة ميشلان واحدة إلى كل من «تاليا» للشيف أنطونيو غويدا نظراً لإسعاد الضيوف من خلال المأكولات العائلية الإيطالية، و«هاكاسان» الذي يحتفي بالنكهات الكانتونية التقليدية، و«99 سوشي» الذي يقدم المأكولات اليابانية المعاصرة.

أطباق إبداعية

وقال غويندال بولينيك، المدير العالمي لدليل ميشلان: «إن التنوع الرائع للمأكولات التي تقدمها هذه المطاعم يعكس رقي الأذواق المحلية، بالإضافة إلى ترحيب أبوظبي بالثقافات العالمية وجعلها تتألق لتصبح في أفضل حالاتها».

وأضاف: «تعتبر اختيارات النسخة الأولى من دليل ميشلان أبوظبي بداية لرحلة طويلة لمدينة تمتلك إمكانيات غير محدودة في مجال المأكولات والمشروبات. لقد اكتشف مفتشونا مجموعة متنوعة وغنية من المأكولات التي يتم تقديمها في مطاعم أبوظبي والتي تتضمن أطباقاً إبداعية ابتكرها عدد من أشهر الطهاة على مستوى العالم وأيضاً المأكولات التقليدية للمنطقة، بما فيها مأكولات منطقة الشرق الأوسط والمأكولات الإماراتية واللبنانية».

نجمة ميشلان

حصل «99 سوشي» على نجمة ميشلان واحدة لأطباقه المقدمة بشكل رائع والمليئة بالبراعة والدقة. ويتمثل الهدف الأساسي لهذا المطعم الياباني الأنيق في تسليط الضوء على جودة المكونات مع لمسات معاصرة يتم إجراؤها بدقة وعناية. ويستورد مالكو المطعم الذين يحملون الجنسية الإسبانية غالبية المأكولات البحرية من بلدهم الأم، لا سيما الروبيان الأحمر. ويتميز المطعم بأسلوبه السلس في التشغيل وهو المكان المثالي لتجربة تناول طعام مميزة.

ويمكن التعرف على «هاكاسان» في أبوظبي بكل سهولة، وذلك بفضل ديكوره الشرقي الأنيق. ويضيف المطعم الذي يقع داخل فندق قصر الإمارات ويعد وجهةً رائدة لتقديم المأكولات الكانتونية، نجمة ميشلان أخرى إلى العلامة التجارية من خلال تقديم مجموعة من المأكولات الكلاسيكية المفضلة لدى العملاء.

وحصل «تاليا» للشيف أنطونيو غويدا على نجمة ميشلان نظراً لمأكولاته الإيطالية الرائعة. ويحتفي المطعم تحت إشراف الشيف أنطونيو غويدا الذي اشتهر اسمه في مدينة ميلان، بالطهي على الطراز العائلي، ويقدم للضيوف نكهات تجمع بين البساطة والبهجة.

تصنيف Bib Gourmand

حصل «المياس» على تصنيف Bib Gourmand من مفتشي دليل ميشلان نظراً لمأكولاته اللبنانية والأرمينية. وتأسس الفرع الأصلي للمطعم في بيروت عام 1996، فيما يواصل الفرع الكبير في أبوظبي تقديم قائمة طعام واسعة وجذابة من الأطباق الغنية بالنكهة والمحضّرة بعناية.

ويقدم «بيروت سور مير» المأكولات اللبنانية مع إطلالة رائعة على البحر. وحصل هذا المطعم على تصنيف Bib Gourmand عن مأكولاته الكلاسيكية. ويتميز المطعم بتقديم أطباق مشبعة بأسعار معقولة. وتضم غرفة تناول الطعام الكبيرة والمعاصرة والتي تتميز بألوانها الزاهية، شرفة رائعة مطلة على الشاطئ.

وحصل «أوتورو» على تصنيف Bib Gourmand من ميشلان نظراً لما يقدمه من تجربة المطبخ الياباني المعاصر. ويتميز المطعم بالمساحات الفسيحة والجلسات المريحة والأجواء غير التقليدية.

وحصل «تازال» الذي يقدم مأكولات منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط بلمسات عربية وأوروبية تصنيف Bib Gourmand، حيث يقدم المطعم مجموعة من الأطباق المميزة.

جائزة الترحيب والخدمة

تلقى مفتشون «ميشلان» ترحيباً حاراً عند تناول الطعام في «لي بيروت»، وكان فريق الخدمة بالكامل محترفاً ومضيافاً، وباإضافة إلى جودة الطعام والإطلالات رائعة، كان مستوى الخدمة ممتازاً، وهو ما جعل من زيارته تجربة ممتعة.



جائزة سوميلير

يُعتبر مارلون شخصية متميزة في «زوما»، حيث يشرف على مجموعة واسعة ومنسقة من الأصناف، وقام بتغيير 90% من قائمة الضيوف خلال عامه الأول ويواصل جذب المزيد من العملاء بابتسامته الساحرة.



جائزة الطهاة الشباب

يُعتبر لويجي ستينغا في «تاليا» من أفضل الطهاة الشباب، وكان الأنسب في منصبه بالمطعم الذي افتتح حديثاً في أبوظبي، وهو يهتم بالتفاصيل ويتميز بأسلوبه الرائع في الطهي ونهجه الفريد من نوعه والثقة الطبيعية في الأطباق ذات الطراز العالمي المليئة بالنكهات.