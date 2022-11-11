السبت 12 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

"طاش ما طاش".. عودة أشهر مسلسل سعودي في رمضان المقبل

أرشيفية
11 نوفمبر 2022 10:31

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية عن عودة مسلسل "طاش ماطاش"، مشيرا إلى أن العمل سيكون بدعم من هيئة الترفية وسيعرض على MBC في رمضان المقبل، وفقاً لموقع العربية.

وسيجمع المسلسل السعودي الأشهر قطبي الدراما ناصر القصبي وعبد الله السدحان إلى الواجهة مجددا بعد أن سكن "طاش" وجدان المجتمع السعودي لسنين.

المسلسل ناقش القضايا الاجتماعية للمجتمع السعودي في قالب كوميدي لفترة تخطت 17 عاما حيث بدأ من العام 1993 عندما كان يعرض على التلفزيون السعودي قبل أن ينتقل إلى MBC في العام 2006.

أخبار ذات صلة
6 ملايين درهم جوائز كأس حائل للصقور
توحيد الجهود الإماراتية والسعودية في القوس والسهم

وبالعام 2008 توقف إنتاجة وتم عرض بديل عنه مسلسل "كلنا عيال قرية" ليواصل الركب مجددا حتى عام 2011، حيث شارك فيه نخبة من أبرز نجوم الفن والدراما في السعودية والخليج. 

     
وأثر "طاش" على المشهد السعودي حتى طرقت أعماله البيوت العربية فلا تزال تلك المقاطع الكوميدية و"الإفيهات" دارجة إلى وقتنا الحاضر، حيث شكل النجمان السدحان والقصبي حالة كوميدية خاصة وآسرة للمشاهدين طيلة عقود.

وفي يناير من عام 2019 وأثناء تدشين استراتيجية الهيئة العامة للترفية، أعلن تركي آل الشيخ عن عودة ناصر القصبي وعبد الله السدحان في عمل ضخم سيجمعهما حيث شكلت واحدة من أبرز المفاجآت حينها.

المصدر: وكالات
طاش ما طاش
مسلسلات رمضان
السعودية
آخر الأخبار
6 ملايين درهم جوائز كأس حائل للصقور
الرياضي
6 ملايين درهم جوائز كأس حائل للصقور
اليوم 13:23
«تيفو» مهدي علي.. «لمسة وفاء» تزين «ثلاثية الفرسان»
الرياضي
«تيفو» مهدي علي.. «لمسة وفاء» تزين «ثلاثية الفرسان»
اليوم 13:00
اليابان والصين تعملان لترتيب محادثات بين كيشيدا وشي
عربي ودولي
اليابان والصين تعملان لترتيب محادثات بين كيشيدا وشي
اليوم 12:46
كأس اليد بين الشارقة والجزيرة
الرياضي
كأس اليد بين الشارقة والجزيرة
اليوم 12:30
زلزال بقوة 6.9 درجة يقع قبالة فيجي
عربي ودولي
زلزال بقوة 6.9 درجة يقع قبالة فيجي
اليوم 12:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©